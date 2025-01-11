Kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek kar uyarısında bulundu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EDİRNE 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



İSTANBUL 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı