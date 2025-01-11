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GündemKar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek kar uyarısında bulundu
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Kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek kar uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, Trakya'nın kuzeyinde ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında "Pazar günü ve pazar gecesi Tekirdağ'a kadar kar gelecek. İstanbul'un kapısına kadar geliyor kar. İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir" dedi.

• 11 Ocak 2025 - 20:19 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2025 - 20:19 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında zamanla kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Trakya'nın kuzeyi, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen son hava durumu raporunu değerlendirdi...

6Kar ve sağanak yağışlar geliyor Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek kar uyarısında bulundu

1 hafta yüksek basıncın etkisiyle sıcaklıklar 17-18 dereceye çıkmıştı. Bugün 10 dereceyi geçmeyecek. Yağmur başladı ama akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Gün boyu yağmur devam edecek, rüzgar da var. Önümüzdeki 3 gün İstanbul'da yağmur var. Sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

7KAR İSTANBULUN KAPISINA GELİYOR

"KAR İSTANBUL'UN KAPISINA GELİYOR"

Pazar günü ve pazar gecesi Tekirdağ'a kadar kar gelecek. İstanbul'un kapısına kadar geliyor kar. İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesi ve salı günü Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı var, çok kuvvetli bir kar yağışı yok. Sıcaklıklar Anadolu'da ortalama civarında devam ediyor. Herkes için kar yağışı çok önemli. Önümüzdeki 1 hafta için İstanbul'da kar görünmüyor ama Anadolu'da kar var.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop dışında) bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ,yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 13°CParçalı bulutlu

ARTVİN 3°C, 11°CParçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°CParçalı ,yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°CParçalı ,yer yer çok bulutlu

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -2°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -14°C, -6°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yağmur ve sağanak yağışlı