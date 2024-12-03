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GündemKar, karla karışık yağmur, sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji'den geldi
HaberlerGündem Haberleri Kar, karla karışık yağmur, sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji'den geldi

Kar, karla karışık yağmur, sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji'den geldi

Son hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri ile güney kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

• 03 Aralık 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
• 03 Aralık 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, diğer kesimlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu,

MANİSA 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yağmurlu

TOKAT 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON 7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -18°C, -5°CParçalı ve az bulutlu

KARS -10°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu