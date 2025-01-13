Kar İstanbul'un yanı başında! Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak
Kar İstanbul'un yanı başına kadar geldi. AKOM gün ve saat vererek vatandaşları uyardı. Bu kez İzlanda'dan geliyor. Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürürken İstanbul için uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Lapa lapa kar megakenti vuracak. Beklenen kar yağışı şehir merkezine yağacak. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar mağduriyet yaşayabilir.
• 13 Ocak 2025 - 17:40 • Son Güncelleme:
• 13 Ocak 2025 - 17:40 • Son Güncelleme: