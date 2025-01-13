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GündemKar İstanbul'un yanı başında! Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak
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Kar İstanbul'un yanı başında! Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

Kar İstanbul'un yanı başına kadar geldi. AKOM gün ve saat vererek vatandaşları uyardı. Bu kez İzlanda'dan geliyor. Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürürken İstanbul için uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Lapa lapa kar megakenti vuracak. Beklenen kar yağışı şehir merkezine yağacak. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar mağduriyet yaşayabilir.

• 13 Ocak 2025 - 17:40 • Son Güncelleme:
• 13 Ocak 2025 - 17:40 • Son Güncelleme:
1Kar İstanbulun yanı başında Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

Ve beklenen kar yağışı başlıyor. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak uyarısında bulunmuştu. Hafta sonu etkili olan yağışlarla birlikte hava sıcaklığında da sert düşüş yaşandı.

2İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI

İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI

AKOM'dan İstanbullular için yapılan uyarıda etkili olan İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar süreceği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3Kar İstanbulun yanı başında Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

413 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

13 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 13 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova oldu.

5TRAKYADA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

TRAKYA'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Edirne'nin merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini yitirmişti.Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü şehirde kar yağışı yeniden etkili oldu.

6Kar İstanbulun yanı başında Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.Edirne İl Özel İdaresi ekipleri özellikle kuzeydeki köyler ile Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde, Edirne Belediyesi ekipleri de sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarına yer yer devam ediyor.

7Kar İstanbulun yanı başında Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

Kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.Öte yandan, kentte vatandaşlar özellikle beyaza bürünen Selimiye Meydanı'nda özçekim yaptı.

8Kar İstanbulun yanı başında Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

ırklareli'nde ise dün başlayan kar yağışı kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.