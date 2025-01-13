Kar İstanbul'un yanı başında! Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

Ve beklenen kar yağışı başlıyor. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak uyarısında bulunmuştu. Hafta sonu etkili olan yağışlarla birlikte hava sıcaklığında da sert düşüş yaşandı.