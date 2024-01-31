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GündemKar haritası ortaya çıktı! Lapa lapa kar İstanbul'a geliyor, onlarca kent Şubat'ta kara gömülecek
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Kar haritası ortaya çıktı! Lapa lapa kar İstanbul'a geliyor, onlarca kent Şubat'ta kara gömülecek

Kar yağışı başlıyor. Şubat ayı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili olacak. Hava sıcaklıklarında görülen ani düşüle birlikte çok yoğun kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen yağış gerçekleşmemişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Silivri'ye kadar gelen kar yağışının neden İstanbul'da etkisini göstermediği açıklanarak Şubat için net tarih verildi. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 31 Ocak 2024 - 11:33 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 11:33 • Son Güncelleme:
1Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji ve AKOM günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Kar yağışı kısmen etkili olsa da yoğun yağış kent merkezinde etkili olmadı. Peki İstanbul sınırına kadar gelen hatta Edirne ve Bursa gibi İstanbul çeperindeki illerde yağan lapa lapa kara rağmen İstanbul'a neden kar yağmadı?

2Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ve kar yağışı için yeni tarih verildi. Okullarda eğitimin başlaması ise ertelenebilir. Yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamalara geçmeden önce Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere bakalım.

3BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

5SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°CÇok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 4°CParçalı bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°CÇok bulutlu

SAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°CÇok bulutlu

TRABZON °C, 9°CÇok bulutlu

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -14°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneyi ile Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°CÇok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

15Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de günlük hava tahminini açıklayarak yağış uyarısında bulundu. Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

16Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Bugün çarşamba, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Alçak Basıncın etkisi devam ediyor. Yarın akşam etkisini kaybedecek. Bu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlara neden oluyor. Kıbrıs'ta su baskınları yapar. Mersin de kuvvetli yağmur yaylalarında kuvvetli kar yağışı var.

17Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Marmara'da etkili olmayan yağışlar görülecek. Uludağ Kartepe'de kar diğer yerlerde yağmur şeklinde olacak. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esiyor. Akşam rüzgar ve yağış etkisini kaybedecek. İstanbul yağmurlu 8, İzmir 12, Antalya yağmurlu 16, Ankara 5, Trabzon 9 C.

18KAR İSTANBULA GİREMİYOR

KAR İSTANBUL'A GİREMİYOR

İSTANBUL'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'a karın giremediğini ifade etti. "Şehrin ısı adası" olduğunu söyleyen Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, farklı olmayan bir sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanıyor enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin bir saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" dedi.

19Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, geçtiğimiz günlerde tarih ve saat vererek İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşabileceğini bildirmişti. Ancak, yüksek kesimler haricinde beklenen kar yağışı düşmedi. Yapılan hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Genelde atmosfer modellerinden yapılan tahminler var. Bu modeller üzerine yapılan yorumlar var.

20Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Bunun bu modellerin sonuçlarını zaten herkes rahatlıkla erişebiliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler var. Tabi geçtiğimiz tahminler içerisinde yer yer, ara ara kar yağışları verildi. Özellikle İstanbul merkezini kar yağışı alamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi atmosfer modellerinde özellikle yüksek çözünürlüklü olmayan verilerle bazı tahminlerin yapılmış olması. Onun için de daha detaylı bölgesel tahminlerin daha yüksek çözünürlüklü bölgesel tahminlerin yapılması gerekiyor" dedi.

21KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR

"KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR"

Tek, "En büyük handikaplardan bir tanesi de öncelikle sıcaklık. Sıcaklığın en son gelen hava sistemlerine baktığımızda İstanbul için bahsediyorum eksi 1 ile 4-5 derece arasında değiştiğini görüyoruz. Bu aslında çok kritik bir seviye. Sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladığında zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor. Ama bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yanılmalar yağışın şeklini değiştiriyor. Sıcaklık 3-4 derecelerde olmaya başlayınca yağışın şekli zaten yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürüyor. Bu sıcaklık tahminindeki handikaplar tahminleri de biraz daha güçleştiriyor, zorlaştırıyor.

22Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

O yüzden de bazen hatalar da ortaya çıkabiliyor. Tahmin modellerinden elde edilen sonuçlarla birlikte, bunun yanında yorumlar da var ama beraberinde özellikle İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları bu kar yağışının olmamasında çok etkin. İstanbul'da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor. Merkezin tabii ki ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerlere düşmesini önlüyor. Bu sebeple yağışlar daha çok yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürdü" diye konuştu.

23SİLİVRİYE KADAR GELEN KAR, İSTANBULDA YAĞMURA DÖNÜŞÜYOR

"SİLİVRİ'YE KADAR GELEN KAR, İSTANBUL'DA YAĞMUR'A DÖNÜŞÜYOR"

Kar yağışının İstanbul'un merkezine düşmemesinin bir diğer nedeninin 'Şehrin ısı adası' olmasından kaynaklandığını belirten Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanan enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" ifadelerini kullandı.

24KAR İSTANBULA GELİYOR

KAR İSTANBUL'A GELİYOR

Tek, "Şubat ayının ikinci haftasında gelecek olan sistemler var. Deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha düştüğünü görürsek, 8-9 derecelere kadar indiğini görürsek aynı sistem yani benzer sistem İstanbul'un merkezinde de kar yağışı bırakacak gözüküyor.

25Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Deniz suyu sıcaklığının biraz daha düşmesi gerekiyor. Deniz suyu sıcaklığında 8 dereceye düşmemesinin sebeplerinden bir tanesi de tabii ki her şey iklim değişikliğine bağlamamak lazım. Ama iklim değişikliğinin de etkisi var. Çünkü biriken enerjinin yani iklim değişikliğinden kaynaklı biriken enerjinin büyük bir kısmını da denizler yutuyor, absorbe ediyor. Onlar tutuyor, o yüzden de deniz suyu sıcaklıkları çok aşağılara inmiyor. Yani geçtiğimiz 10'lu, 20'li yıllara baktığımızda deniz suyu sıcaklıkları bu zamanlarda 8 derecelere, 9 derecelere çok sık rahatlıkla iniyordu" dedi.

26SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK

"SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK"

Kış mevsiminin geri kalan kısmında beklenen yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde İstanbul'a düşeceğini söyleyen Tek, "İstanbul'da çok yakın plan için kar gözükmüyor. Mevsimsel tahminlerde Aralık, Ocak aylarının, geçtiğimiz aylardaki yaptığımız tahminlerde o ayların sıcaklıklarının genelde ortalamaların üzerinde geçeceği şeklindeydi. Şubat ayı da aynı şekilde gözüküyor. Bu şu demek, sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden daha fazla olacak. Arada soğuk şimdi olduğu gibi soğuk günler olacak.

27Kar haritası ortaya çıktı Lapa lapa kar İstanbula geliyor, onlarca kent Şubatta kara gömülecek

Belki bir iki gün soğuk yapacak veyahut bir hafta soğuk yapacak Şubat'ın geneline baktığımızda. Ama bu şunu söylüyor bize; hiç kar yağmayacak manasına gelmiyor. Sıcak günler sayısı fazla ama kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat'ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor. Bu haftadan itibaren sıcaklıklarda tekrar bir artış var. Bu soğuk hava yerine biraz daha sıcak havaya bırakacak. Sıcaklıklar Şubat ayı içerisinde ortalamaların genelde üzerinde. Mart, Nisan içerisinde yine üzerinde olacak. Ama beraberinde yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor. Ama yağış almaya devam edeceğiz. Yine barajlarda çünkü kritik bir dönemden geçmiştik. Barajlardaki doluluklar da artmaya devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.