Kar haritası ortaya çıktı! Lapa lapa kar İstanbul'a geliyor, onlarca kent Şubat'ta kara gömülecek
Kar yağışı başlıyor. Şubat ayı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili olacak. Hava sıcaklıklarında görülen ani düşüle birlikte çok yoğun kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen yağış gerçekleşmemişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Silivri'ye kadar gelen kar yağışının neden İstanbul'da etkisini göstermediği açıklanarak Şubat için net tarih verildi. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 31 Ocak 2024 - 11:33 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 11:33 • Son Güncelleme: