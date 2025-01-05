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GündemKar bu kez evlere kapatacak! İstanbul'a lapa lapa yağacak, harita değişti, tarih güncellendi
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Kar bu kez evlere kapatacak! İstanbul'a lapa lapa yağacak, harita değişti, tarih güncellendi 

İliklerimize kadar donacağız! Buz gibi hava İstanbul dahil birçok kentte hissedilecek. Kar yağışı İstanbul'da sadece yükseklere değil kent merkezinde de etkili olacak. Kar fırtınası geliyor. İstanbul yoğun kar yağısının etkisi altına girecek. Gün ve saat verildi. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da geçen sene yağmayan kar bu sene yağacak.

• 05 Ocak 2025 - 16:10 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2025 - 16:10 • Son Güncelleme:
1Kar bu kez evlere kapatacak İstanbula lapa lapa yağacak, harita değişti, tarih güncellendi

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu hava sıcaklıklarının düşmesi ile daha çok sorulmaya başladı. İstanbullular her an kar yağışı beklerken uzmanlardan son dakika kar uyarısı geldi. İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Gün ve saat verildi. Geçen yıl kar yağışı beklenenin altında olmuştu. İstanbul'da şehir merkezi yoğun kar yağışı almamıştı. Ancak bu sene yoğun kar yağışının ekili olması bekleniyor. 

2Kar bu kez evlere kapatacak İstanbula lapa lapa yağacak, harita değişti, tarih güncellendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Hatay'ın güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

14İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Milyonlarca kişi, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt ararken cevap CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu bilgileri paylaştı:

15İSTANBUL KAR YAĞIŞI İÇİN NET TARİH VERDİ

İSTANBUL KAR YAĞIŞI İÇİN NET TARİH VERDİ

Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu oluyor. Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi ama 10-11'i gibi gelecek diyorduk, fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı Ocak ve Şubat ayıdır zaten, Aralık'ta pek yağmaz. Şimdiye kadar 2 yılbaşında İstanbul'a kar yağmış.

16Kar bu kez evlere kapatacak İstanbula lapa lapa yağacak, harita değişti, tarih güncellendi

Kar bu hafta ve önümüzdeki hafta pek gözükmüyor ama Salı'dan itibaren lodos hakim olacak. Hava sıcaklığı 4-5 derece artacak. 15-16 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Bugün Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışı var.

17ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA KİRLİLİĞİNİ KONUŞACAĞIZ

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA KİRLİLİĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

Dün Datça'ya 120 kg yağmur yağdı metrekareye. O yağmurlar doğuya doğru gidince kara dönüştü. Yüksek basınç etkisinde kalacağız, hava kirliliğine maruz kalacağız. Trafiğin büyük olduğu şehirlerde hava kirliliği olacak. Kadıköy Üsküdar Kartal civarlarında azot kirliliği olacak. Ankara'da da Bahçelievler civarında hava kirliliği göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu hava kirliliğini konuşacağız.

18Kar bu kez evlere kapatacak İstanbula lapa lapa yağacak, harita değişti, tarih güncellendi

Anadolu'ya kar geliyor, orada epey yükseklikte var. Batı'ya kar bu ayın ortalarına doğru gelecek, o da kesin değil ama İstanbul'a muhakkak kar yağar. Ocak ayı ortaları ve Şubat ayında kar ihtimali var İstanbul'da.