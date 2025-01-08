Kaporta ustası, araçları doktor kıyafeti giyerek tamir ediyor
Edirne'de kaporta ustası Savaş Özcan (43), 2019 yılında kurduğu 'Göçük Hastanesi' isimli işletmede, araçların en yaygın sorunlarından olan küçük çaplı göçükleri, giydiği doktor kıyafetiyle onarıyor. İşini titizlikle yaptığı için doktor kıyafeti giydiğini söyleyen Özcan, "Dükkanımızın ismi 'Göçük Hastanesi' olduğu için de böyle bir kategoriye uymak zorunda kaldık. Sağ olsunlar, müşterilerimiz de 'Savaş doktor' diye söylüyorlar, 'göçük doktoru' diye söylüyorlar, 'doktora gidin' diye söylüyorlar" dedi.
• 08 Ocak 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2025 - 10:25 • Son Güncelleme: