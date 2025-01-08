Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKaporta ustası, araçları doktor kıyafeti giyerek tamir ediyor
HaberlerGündem Haberleri Kaporta ustası, araçları doktor kıyafeti giyerek tamir ediyor

Kaporta ustası, araçları doktor kıyafeti giyerek tamir ediyor

Edirne'de kaporta ustası Savaş Özcan (43), 2019 yılında kurduğu 'Göçük Hastanesi' isimli işletmede, araçların en yaygın sorunlarından olan küçük çaplı göçükleri, giydiği doktor kıyafetiyle onarıyor. İşini titizlikle yaptığı için doktor kıyafeti giydiğini söyleyen Özcan, "Dükkanımızın ismi 'Göçük Hastanesi' olduğu için de böyle bir kategoriye uymak zorunda kaldık. Sağ olsunlar, müşterilerimiz de 'Savaş doktor' diye söylüyorlar, 'göçük doktoru' diye söylüyorlar, 'doktora gidin' diye söylüyorlar" dedi.

• 08 Ocak 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Kaporta ustası, araçları doktor kıyafeti giyerek tamir ediyor

Edirne'de sanayi sitesinde 24 yıldır kaporta tamirciliği yapan Savaş Özcan, 2018 yılında gerçekleşen dolu yağışı sonrası, kentte göçük onarımına yönelik eksiliğinin yaşandığını fark etti. 2019 yılında sanayi sitesinde 'Göçük Hastanesi' isimli işletmeyi kuran Özcan, iş yerinin ismine uygun olması ve işini titizlikle yaptığını göstermek adına araçları doktor kıyafeti giyerek onarmaya başladı. Özcan, doktor kıyafetiyle çalıştığını göre müşterilerinden de olumlu dönüşler aldı. 2019 yılında boyasız göçük işini yapmaya karar verdiğini söyleyen Özcan, "Boyasız göçük işini yapmaya karar verdikten sonra şu anda bulunduğumuz işletmeyi kurmaya karar verdim. Araçlarımıza yönelik Türkiye'de boyasız onarım yapılması, biniciler ve kullanıcılar açısından çok önemli. Kimse arabasının orijinalliğinin bozulmasını istemiyor. Boyandığı zaman değer kaybı yaşıyor. Bu işi yapmaya başlama sebebim; 2018 yılında Edirne'mize dolu yağdı. Bu işi de toplumumuz çok fazla bilmiyordu. Dolu yağdıktan sonra, Edirne'nin boyasız göçük onarım işine ihtiyacı olduğunu düşünerek dükkanımızı açtık. O günden beri, boyasız dolu hasarı, park hasarı gibi hasarların hepsini boyasız onarım aşamasını geçmediyse onarıp müşterimize teslim ediyoruz" diye konuştu.

2DOKTOR KIYAFETİ GÖRÜNCE MÜŞTERİYE ÖZ GÜVEN GELİYOR

'DOKTOR KIYAFETİ GÖRÜNCE MÜŞTERİYE ÖZ GÜVEN GELİYOR'

İşletmesinde giydiği 'doktor' kıyafetinin müşterilerinin de ilgisini çektiğini ifade eden Özcan, "Boyasız göçük işi, gerçekten sabır isteyen bir meslek. Çünkü çok milim milim gidiyorsunuz, o kadar sabırlı davranmanız gerekiyor ki çok ufak bir sabırsızlığınızda boyayı çatlatmaya sebep olabilirsiniz veya boyayı çıbanlaştırmaya sebep olabilirsiniz. O yüzden rahat çalışmak gerekiyor. Dükkanımızın ismi 'Göçük Hastanesi' olduğu için de böyle bir kategoriye uymak zorunda kaldık. Sağ olsunlar, müşterilerimiz de 'Savaş doktor' diye söylüyorlar, 'göçük doktoru' diye söylüyorlar, 'doktora gidin' diye söylüyorlar. Çok şeyler duyuyoruz. Bizim de hoşumuza gidiyor. İşi bilen insana araçlarını getirmeyi tercih ediyorlar. Bizi de böyle doktor kıyafetiyle görünce, dükkanımızı ve karşılamamızı görünce onlara da bir öz güven geliyor, daha rahat bir şekilde araçlarını bizlere teslim ediyorlar" ifadelerini kullandı.

3İŞİ DOKTORUNA BIRAKSINLAR

'İŞİ DOKTORUNA BIRAKSINLAR'

Araçlardaki her hasarın boyasız onarımla tamir edilemeyeceğine vurgu yapan Özcan, "Her hasarı boyasız onarım adı altında yapamazsın. Arabaya göre ve hasarın boyutuna göre bu değişiyor. Bu teşhisi en başında koyman lazım. Kendim kaportacı olduğum için, önceki yıllarımda hasarın tespitini güzel bir şekilde yapabiliyorum. Ama sonradan öğrenen arkadaşlarımız, 1-2 aylık eğitimle yapıyorlar. Sonuçları hüsran oluyor. Kendisi de rezil oluyor, müşterinin de umutlarını karşılamıyor. Birbirlerinden kötü ayrılıyorlar. Burada aracı eskisi gibi, orijinal halini aldıramayacaksan, o işe başlamak daha doğru. İşi doktoruna bıraksınlar" dedi. (DHA)