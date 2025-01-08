Kaporta ustası, araçları doktor kıyafeti giyerek tamir ediyor

'DOKTOR KIYAFETİ GÖRÜNCE MÜŞTERİYE ÖZ GÜVEN GELİYOR'

İşletmesinde giydiği 'doktor' kıyafetinin müşterilerinin de ilgisini çektiğini ifade eden Özcan, "Boyasız göçük işi, gerçekten sabır isteyen bir meslek. Çünkü çok milim milim gidiyorsunuz, o kadar sabırlı davranmanız gerekiyor ki çok ufak bir sabırsızlığınızda boyayı çatlatmaya sebep olabilirsiniz veya boyayı çıbanlaştırmaya sebep olabilirsiniz. O yüzden rahat çalışmak gerekiyor. Dükkanımızın ismi 'Göçük Hastanesi' olduğu için de böyle bir kategoriye uymak zorunda kaldık. Sağ olsunlar, müşterilerimiz de 'Savaş doktor' diye söylüyorlar, 'göçük doktoru' diye söylüyorlar, 'doktora gidin' diye söylüyorlar. Çok şeyler duyuyoruz. Bizim de hoşumuza gidiyor. İşi bilen insana araçlarını getirmeyi tercih ediyorlar. Bizi de böyle doktor kıyafetiyle görünce, dükkanımızı ve karşılamamızı görünce onlara da bir öz güven geliyor, daha rahat bir şekilde araçlarını bizlere teslim ediyorlar" ifadelerini kullandı.