Kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi!
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı.Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından kapıda vize uygulaması ilgiyle karşılandığını belirten acente yetkilisi Kadir İnandı, "Bayram yoğunluğunu karşılanmak için gerek buradaki acente yetkililerimiz gerek karşıdaki acente yetkililerimiz ile hummalı bir çalışmanın içerisine girdik" ifadelerini kullandı.
DHA
• 07 Nisan 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
DHA
• 07 Nisan 2024 - 12:31 • Son Güncelleme: