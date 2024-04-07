Kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi!

'UYGULAMA EVRAKLARI ÇOK KOLAY TOPLANIYOR'

Bursa'dan gelen ve Yunanistan adalarına ilk kez gidecek olan Ela Aşık ise İlk defa kapı vizesi uygulamasından yararlanacağız. Uygulama evrakları çok kolay toplanıyor. Daha önceden belirli bir evrak toplamamız gerekiyor ama çok fazla değil. Bir iki evrak toplayıp başvurduğunuz takdirde çıkacağını söylediler. Çok heyecanlıyız. Bu uygulama ile en azından bayramdan iki gün önce biz işlemlerimizi halledip tatilimizi yapabiliyoruz. Farklı yerler görebiliyoruz. Güzel bir uygulama oldu diye konuştu.