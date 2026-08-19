Kapadokya'nın gizemli yeraltı şehirleri tarihe ışık tutuyor

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Kayaların içine oyulan bölümler arasında yaşam alanları, depolar ve çeşitli ku lanım mekânları yer alıyor. Yeraltı şehrinin daha az bilinen rotalardan biri olması, ziyaretçilere Kapadokya'nın yoğun turizm hareketliliğinden uzak bir ortamda tarihi dokuyu keşfetme fırsatı sunuyor.Kapadokya’nın yer üstünde olduğu kadar yer altındaki doğal ve arkeolojik zenginliklerinin de korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bölgede kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü’nün çalışmaları ile tarihi mirasın bütüncül bir anlayışla yönetilmesi ve turizm olanaklarının koruma-ku lanma dengesi içerisinde geliştirilmesi sağlanıyor.