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MagazinKanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!
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• 16 Şubat 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!

Sadece bir buçuk ay süren ilişkinin ardından Kanye West'ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. İlişkisi ve ayrılığıyla son dönemde gündemde olan Fox, tüm bakışları üzerinde topladı.

• 16 Şubat 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:
1Kanye Westten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı
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Kanye West’ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. 32 yaşındaki Uncut Gems filmi yıldızı, kısa süreli Kanye West ilişkisiyle ününü daha da artırdığı için, New York Moda Haftası defilesinde tüm dikkatleri üzerinde topladı.

2Kanye Westten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı

LaQuan Smith’in defilesine çıkan Fox, cesur dekolteli siyah bir elbiseyi sergiledi.

3Kanye Westten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı

Bir buçuk aylık ilişkinin bittiğini doğrulamasının üzerinden saatler geçtikten sonra podyumda görüntülenen Fox, podyum arkasında da pozlar verdi.

4Kanye Westten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı

Fox, The Cut dergisine verdiği röportajda, “küçük bir kitle tarafından tanınmayı sevdiğini” söyledi. Fox, “Ben hiçbir zaman süper ünlü biri olmak istemedim. Bu, pek çok ünlü için öldürücü bir şey. İnzivaya çekiliyorlar, paranoyak hale gelerek saklanıyorlar. Özgün yaşamamayı reddediyorum” dedi.

5Kanye Westten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı

Bipolar bozukluğuyla mücadele eden Kanye West, dört çocuğunu annesi Kim Kardashian'la barışmak istediği, hatta Sevgililer Günü'nden eski eşine bir araba dolusu çiçek de yolladığı için, Fox ile ayrılığını nedeni Kardashian olarak gösterilmişti.

6Kanye Westten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı

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