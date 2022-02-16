• 16 Şubat 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:
Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!
Sadece bir buçuk ay süren ilişkinin ardından Kanye West'ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. İlişkisi ve ayrılığıyla son dönemde gündemde olan Fox, tüm bakışları üzerinde topladı.
• 16 Şubat 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:
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Kanye West’ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. 32 yaşındaki Uncut Gems filmi yıldızı, kısa süreli Kanye West ilişkisiyle ününü daha da artırdığı için, New York Moda Haftası defilesinde tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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Bir buçuk aylık ilişkinin bittiğini doğrulamasının üzerinden saatler geçtikten sonra podyumda görüntülenen Fox, podyum arkasında da pozlar verdi.
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