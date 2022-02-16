Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!

Fox, The Cut dergisine verdiği röportajda, “küçük bir kitle tarafından tanınmayı sevdiğini” söyledi. Fox, “Ben hiçbir zaman süper ünlü biri olmak istemedim. Bu, pek çok ünlü için öldürücü bir şey. İnzivaya çekiliyorlar, paranoyak hale gelerek saklanıyorlar. Özgün yaşamamayı reddediyorum” dedi.