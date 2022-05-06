Kanserli tümörleri küçültüyor, kolesterolü düşürüyor, beyin fonksiyonlarını düzenliyor! Vitamin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, selenyum...

YAN ETKİLERİ

Rooibos bitkisinin veya çayının da diğer pek çok şeyde olduğu gibi fazla tüketilmemesi gerekmektedir. En çok merak edilen konuların başında hamilelerde kullanımı gelse de bu konuda yapılmış bir araştırma yoktur. Öte yandan kanser tedavisi görenlerin, antioksidan takviyesi kullananların rooibos çayı konusunda doktor tavsiyesi alması ve buna göre tüketmesi gerekmektedir.