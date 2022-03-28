Kanserin ilk belirtisi! Bu semptomlara dikkat! Erken teşhis...
Kanser, dünya nüfusundaki en önemli ölüm sebeplerinden biri. Erken teşhis edilerek hayatta kalma oranı ve iyileşme düzeyinin çok daha fazla olduğu bu rahatsızlıkta belirtiler konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar, bedeninizde ortaya çıkan değişimler konusunda dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyor. Bu belirtilerden biri ise tuvalette ortaya çıkabilir. İşte o detaylar...
Kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır ve birçok çeşidi bulunur. Bu hastalıkla ilgili olan birçok semptom bulunur. Fakat bu işaretler, genellikle çok net olmayabilir. Genellikle semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişiklik gösterir. Buna bağllı olarak, kanser bağırsaklarda ortaya çıktığında birçok insan tuvalete gittiklerinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.
Kolon ve rektum kanseri, en yaygın görülen türlerinden biri. Fakat burada en riskli durum, bu iki kanser türünün de ilerleyen aşamalara kadar belirgin semptomlar göstermemesidir. Fakat hastalığı erken yakalamak, iyileştirici tedavi için kritik bir öneme sahiptir.
Bunun nedeni, hastalığın sıklıkla vücudun diğer bölgelerine yayılması ile ilgilidir. Özellikle ilerleyen aşamalarda kanseri hücrelerinin kontrol altına alınması zorlaşabilir. İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Merkezi; ilerleyen bağırsak kanserinin, rektum veya kalın bağırsak (kolon) bölümlerinde yayılma gösterdiğini belirtti.
İlerlemiş bağırsak kanseri semptomları, yayılmamış bağırsak semptomlarını da içerebilir. Diğer belirtiler ise vücudun kanserin hangi kısmına yayıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Bağırsak kanseri ile ilişkili genel semptomlar arasında yorgunluk, iştahsızlık ve düşük enerji seviyeleri yer alır. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre bağırsak kanseri kişilerin %90'ından fazlası, bağırsaklarını etkileyen bir semptom birliğine sahiptir.
Ulusal Sağlık Servisi; bağırsak alışkanlıklarında ortaya çıkan kalıcı değişikliklerin önemli olduğunu belirtiyor. Örneğin; ishal veya kabızlık belirtisine karın ağrısını eşlik edebileceğini belirtiyor. Ayrıca tuvalete çıkma sırasında hemoroid (basur) gibi rahatsızlık olmamasına rağmen dışkıda kan görülmesi en büyük belirtiler arasında yer aldığı, uzmanlar tarafından belirtiliyor.
İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Servisi ise bazen semptomların bağırsakta veya midede, daha yaygın olarak sağ tarafta hissedilen bir yumru hissinin varlığını belirtiyor.
KANSER ÖNLEME
Bağırsak kanserine bağlı ölümler, son on yılda büyük ölçüde azaldı. Fakat buradaki en önemli adım; ortaya çıkan belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunun anlaşılması oldu.
Yapılan taramalar, erken teşhis ve daha iyi tedavinin hayatta kalma oranlarını da önemli ölçüde artırdı. Ancak araştırmacılar, kanserin ortaya çıkmadan önce önlemenin önemini vurgulamaya da devam ediyor. Bunun yapılabileceği birkaç yol ise;
Zayıf ve hareketli kalmak oldukça önemli. Çünkü obezite, kanserden ölme riskini 1,5 artırır.Nitrozamin adı verilen kimyasallar içermeleri nedeniyle işlenmiş, tütsülenmiş yemekler gibi belirli gıdalardan kaçınılmalıdır.Ayrıca sağlıklı beslenme her hastalıkta olduğu gibi kanserde de en büyük önleyicilerden biri. Sebze, kırmızı et ve lif yönünden zengin bir beslenme sistemi, uzun yıllar boyunca sağlıklı bir hayat sürmenizi sağlıyor.