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    SağlıkKanser riski var, yanlış demlenirse zehir oluyor! Çayı sakın böyle içmeyin
    HaberlerSağlık Haberleri Kanser riski var, yanlış demlenirse zehir oluyor! Çayı sakın böyle içmeyin
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    Kanser riski var, yanlış demlenirse zehir oluyor! Çayı sakın böyle içmeyin

    Kanser riski var, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden oluyor, gastrit ve ülser olmak üzere midede birçok hasara yol açıyor. Kültürümüzdeki en önemli içeceklerden birisi. Tüm evlerde hemen her gün tüketilen çay, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden olabiliyor. Uzmanlar çay demlenmesi ile ilgili, hepimizin yaptığı bir hataya dikkat çekiyor ve yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...

    • 16 Şubat 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
    • 16 Şubat 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
    1Kanser riski var, yanlış demlenirse zehir oluyor Çayı sakın böyle içmeyin

    Türk mutfağının vazgeçilmezi, çay demlemenin sanıldığı kadar basit bir olay olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmada çok basit gibi görünen bu işlemin sağlık açısında büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. Yanlış demlenen bir çayın kişilerde gerçek anlamda sağlık problemlerine zemin hazırlayabildiği bildirildi. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar…

    2YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

    YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

    Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır. Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

    3UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI

    UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI

    Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

    4OCAKTA BEKLETMEYİN

    OCAKTA BEKLETMEYİN!

    Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

    5YÜKSEK ISI ÇOK ÖNEMLİ

    YÜKSEK ISI ÇOK ÖNEMLİ

    Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

    6KANSER RİSKİ VAR

    KANSER RİSKİ VAR

    Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

    7BURUK BİR TAT BIRAKIR

    BURUK BİR TAT BIRAKIR

    Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

    8KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN

    KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN

    Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir. Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

    9ÇAY RUTUBET ALIR

    ÇAY RUTUBET ALIR

    Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar. (Sabah)

    10Kanser riski var, yanlış demlenirse zehir oluyor Çayı sakın böyle içmeyin

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