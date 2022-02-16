Kanser riski var, yanlış demlenirse zehir oluyor! Çayı sakın böyle içmeyin
Kanser riski var, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden oluyor, gastrit ve ülser olmak üzere midede birçok hasara yol açıyor. Kültürümüzdeki en önemli içeceklerden birisi. Tüm evlerde hemen her gün tüketilen çay, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden olabiliyor. Uzmanlar çay demlenmesi ile ilgili, hepimizin yaptığı bir hataya dikkat çekiyor ve yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...
Türk mutfağının vazgeçilmezi, çay demlemenin sanıldığı kadar basit bir olay olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmada çok basit gibi görünen bu işlemin sağlık açısında büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. Yanlış demlenen bir çayın kişilerde gerçek anlamda sağlık problemlerine zemin hazırlayabildiği bildirildi. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar…
YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR
Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır. Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.
UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI
Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.
OCAKTA BEKLETMEYİN!
Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.
YÜKSEK ISI ÇOK ÖNEMLİ
Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.
KANSER RİSKİ VAR
Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.
BURUK BİR TAT BIRAKIR
Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.
KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN
Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir. Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.
ÇAY RUTUBET ALIR
Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar. (Sabah)