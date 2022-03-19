Kanser ile ilgili hayati uyarı! Sinsi ilerliyor, soğuk algınlığıyla karıştırılıyor ama...

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa



Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa



Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız



Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız



Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz



Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa



Kasık ve karın ağrılarınız düzenli hale geldiyse



Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız



Dışkınızda kan görüyorsanız



Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa



Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.



Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa



Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa



Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa



İyileşmeyen yaralarınız varsa



İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız



Bu belirtilerden birkaçını fark ettiyseniz mutlaka doktorunuzdan randevu alın. Doktorunuzun yardımıyla herhangi bir belirti var ise kolayca tedavi edilecektir. Unutmayın, erken teşhis her hastalıkta en önemli adımdır.