Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor, kronik hastalıklara iyi geliyor! Yeşil mucize...

Yapılan araştırmalara göre, son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanseri önlemek mümkün olabiliyor. Özellikle her gün tükettiğimiz besinlerin, içerdiği vitamin ve mineraller kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığın önlenmesinde mümkün oluyor. Kansere karşı koruyuculuğu yüksek olan besinler, düzenli tüketildiğinde kanseri önlüyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Peki, hangi besinler kanseri önlüyor? İşte kanseri önleyen mucizevi besinler...