Kan şekerini kontrol ederek diyabete iyi geliyor! Bağırsak ve sindirim sistemini düzenliyor

Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi. Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekeri seviyelerini ölçen bir kan testidir. Tüketimin ardından iki saat sonra kan testi yapılır. Araştırmacılar, bu test sayesinde kerevizin kan şekeri düzeylerini düşürmede oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.