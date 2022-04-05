Kan şekerini anında düşürüyor! Bronşit, eklem ağrısı, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme için doğal şifa kaynağı! Günde bir kez yeterli
Sağlığa sayısız faydası bulunuyor. Günde bir kez tüketenler sağlığına sağlık katıyor. Kan şekerini dengeliyor. diz ağrısı çekenler için bire bir. eklem ağrısı, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenmeden şikayetçi olanların mutlaka menüsüne eklemesi gerekiyor. Doğal şifa kaynağı bamya tohumu, gün içinde hissedilen halsizliğe birebir fayda sağlıyor. Halsizlik ve yorgunluğu anında alan mucizevi besin bamya tohumu aynı zamanda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kronik hastalıklara karşı da vücut direncini artırıyor. İşte halsizliğin çaresi olan bamya tohumunun mucizevi etkileri...
Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım...
Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.
İşte bamya tohumunun hiç bilinmeyen faydaları…
Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.
Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.
Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.
Bamya tohumu göz için de oldukça fayda sağlıyor. Kataraktı önlemeye yardımcı oluyor.
Kan şekerini düşürüyor ve vücudun kan şekeri oranını düzenliyor.
Bamya tohumunu bronşit tedavisinde kahve şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu toz şekersiz kahve hazırlanır gibi yapılır ve içilir.
Yapılan araştırmalar, bamya tohumunun kolon kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.
Zengin içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bamya tohumu, eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor.
Bamya tohumu nasıl tüketilir?
Bamya tohumunu kaynatıp, suyunu içebilirsiniz.
Et ve sebze yemeklerinize bamya tohumu ekleyebilirsiniz.