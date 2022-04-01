Kan basıncını düşürüyor, felç riskini azaltıyor! Tam bir vitamin ve antioksidan deposu, potasyum, kalsiyum ve magnezyum...

AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜM KAKULEDE!

Eğer kötü nefes için her türlü yolu deneyip bir sonuç alamadıysanız, mutlaka kakuleyi deneyin. Güçlü bir baharat olma özelliği taşıyan kakule hoş bir kokuya sahiptir. Aynı zamanda iyi bir antibakteriyel olan kakule, ağızdaki bakterilerle mücadele ederek onları yok eder. Ağızdaki bakterileri yok ettiği için de ağız kokusunu önler. Ağızdaki mikropları azaltarak diş çürümesi, diş eti kanamalarını da en aza indirir. Aktarlarda sakız gibi bulunan kakule kapsüllerinden alarak ağız kokusunu hafifletebilir ve ağza ferahlık hissi verebilirsiniz. Ya da kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargara ile ağzı çalkalayabilirsiniz.