Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı

Tek başıma açıyorum köprüyü. Tek başıma açma sebebini söyleyeyim. Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam” dedi. (DHA)