Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı

Eskipazar ilçesinde Kurbantepe ile Bahçepınar Mahari ve köyleri birbirine bağlayan köprü açılışını belediye başkanı AK Parti’li Serkan Cıva tek başına yaptı. İlçede yapılan park açılışının kalabalık olmasından rahatsız olan vatandaşlar nedeniyle köprünün açılışını tek başına yaptığını belirten Cıva, “Göreve geldiğimiz günden ilçemizin ne kadar sorunu varsa yapacağız diye söz vermiştik. İlçemiz Kurbantepe Yenimahalle’den gelip Bahçepınar ve köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışımızı yapıyoruz."