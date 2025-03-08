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Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı

Karabük’ün Eskipazar Belediye Başkanı AK Parti’l iSerkan Cıva, park açılışı yaparken insanların kalabalıktan şikayetçi olması üzerine, köy ve mahalleleri bağlayan köprünün açılışını tek başına yaptı.

• 08 Mart 2025 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2025 - 07:31 • Son Güncelleme:
1Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı

Cıva, “Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun” dedi.

2Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı

Eskipazar ilçesinde Kurbantepe ile Bahçepınar Mahari ve köyleri birbirine bağlayan köprü açılışını belediye başkanı AK Parti’li Serkan Cıva tek başına yaptı. İlçede yapılan park açılışının kalabalık olmasından rahatsız olan vatandaşlar nedeniyle köprünün açılışını tek başına yaptığını belirten Cıva, “Göreve geldiğimiz günden ilçemizin ne kadar sorunu varsa yapacağız diye söz vermiştik. İlçemiz Kurbantepe Yenimahalle’den gelip Bahçepınar ve köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışımızı yapıyoruz."

3Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı

Tek başıma açıyorum köprüyü. Tek başıma açma sebebini söyleyeyim. Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam” dedi. (DHA)