Kahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı

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Sezon boyunca gösterilen emeğin karşılığı olan mısırlar, tarladan toplanarak patos makinesinden geçirildi ve koçanlarından ayrılarak tanelerine kavuşturuldu. Geleneksel tarım kültürünün en renkli aşamalarından biri olan kurutma mesaisi ise mahallede renkli görüntülere sahne oldu.