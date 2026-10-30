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GündemKahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı
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Kahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı

30.10.2026 - 11:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerli mısır hasadı tamamlandı. Tarladan toplanan altın sarısı mısırlar, kış öncesi kurutulmak üzere brandalara serildi. Aileler imece usulüyle geleneksel hazırlık mesaisine başladı.

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1Kahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı

Kahramanmaraş'ın tarımsal üretimiyle öne çıkan Andırın ilçesinde hasat sevinci yaşanıyor. İlçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde çiftçilik faaliyetlerini sürdüren Baki Kıvrak, uzun süren titiz bir bakım sürecinin ardından yerli mısır tarlalarında hasadı tamamladı.

2Kahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı

Sezon boyunca gösterilen emeğin karşılığı olan mısırlar, tarladan toplanarak patos makinesinden geçirildi ve koçanlarından ayrılarak tanelerine kavuşturuldu. Geleneksel tarım kültürünün en renkli aşamalarından biri olan kurutma mesaisi ise mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

3Kahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı

Patos işleminden geçirilen mısır taneleri, kış mevsimi öncesinde nemden arındırılarak muhafaza edilmek üzere evin önündeki geniş brandalara döküldü. Aile bireylerinin imece usulüyle destek verdiği kurutma sürecinde, çuvallardan boşaltılan altın sarısı mısırlar özenle serildi.

4Kahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı

Çocukların da bu bereketli hasat heyecanına ortak olması, kırsaldaki imece kültürünün ve aile bağlarının sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

5Kahramanmaraş'ta tarladan toplandı, brandaların üstüne serildi: Kış öncesi o ilçede altın sarısı mesai başladı

Hasat döneminin son aşamasını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten çiftçi Baki Kıvrak, toprağın bereketini sofralara taşımanın gururunu duyduklarını ifade etti. Geleneksel yöntemlerle kurutulan yerli mısırların hem bölge ekonomisine katkı sağladığı hem de geleneksel tarım mirasını yaşattığı vurgulandı.

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