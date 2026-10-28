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Kahramanmaraş’ta sonbahar şöleni: Andırın doğaseverlerin gözdesi oldu

28.10.2026 - 09:31Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin en güzel tonlarına büründü. Havadan kartpostallık görüntüler sunan ilçe, doğaseverler ile fotoğrafçıların akınına uğruyor.

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1Kahramanmaraş’ta sonbahar şöleni: Andırın doğaseverlerin gözdesi oldu

Kahramanmaraş’ın eşsiz doğası ve zengin florasıyla öne çıkan ilçesi Andırın, sonbahar mevsiminde büründüğü renk cümbüşüyle adeta bir tabloyu andırıyor.

2Kahramanmaraş’ta sonbahar şöleni: Andırın doğaseverlerin gözdesi oldu

Yılın her dönemi doğaseverlerin uğrak noktası olan ilçe, sonbaharla birlikte doğanın sunduğu görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

3Kahramanmaraş’ta sonbahar şöleni: Andırın doğaseverlerin gözdesi oldu

Havaların serinlemesiyle birlikte ormanlık alanlarda sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin en güzel tonları hakim olurken; havadan çekilen kareler kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Orman içindeki sis bulutları ve dökülen yapraklarla kaplı patikalar, ziyaretçilerine şehir gürültüsünden uzak huzur dolu bir atmosfer sunuyor.

4Kahramanmaraş’ta sonbahar şöleni: Andırın doğaseverlerin gözdesi oldu

Eşsiz coğrafyası ve saklı cennetleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Andırın, doğa fotoğrafçılarının ve sakinlik arayan gezginlerin vazgeçilmez rotaları arasında yer almaya devam ediyor.

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