Kahramanmaraş’ta sonbahar şöleni: Andırın doğaseverlerin gözdesi oldu
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin en güzel tonlarına büründü. Havadan kartpostallık görüntüler sunan ilçe, doğaseverler ile fotoğrafçıların akınına uğruyor.
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Kahramanmaraş’ın eşsiz doğası ve zengin florasıyla öne çıkan ilçesi Andırın, sonbahar mevsiminde büründüğü renk cümbüşüyle adeta bir tabloyu andırıyor.
Yılın her dönemi doğaseverlerin uğrak noktası olan ilçe, sonbaharla birlikte doğanın sunduğu görsel şölene ev sahipliği yapıyor.
Havaların serinlemesiyle birlikte ormanlık alanlarda sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin en güzel tonları hakim olurken; havadan çekilen kareler kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Orman içindeki sis bulutları ve dökülen yapraklarla kaplı patikalar, ziyaretçilerine şehir gürültüsünden uzak huzur dolu bir atmosfer sunuyor.
Eşsiz coğrafyası ve saklı cennetleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Andırın, doğa fotoğrafçılarının ve sakinlik arayan gezginlerin vazgeçilmez rotaları arasında yer almaya devam ediyor.