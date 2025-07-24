Kahramanmaraş'ta şoför aşırı sıcaklara dayanamadı bu yöntemi geliştirdi: Yalnızca tek bir dezavantajı var

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Kahramanmaraşlı nakliyeci de bu yöntemle hem maliyeti artıran klima yükünden kurtuluyor hem de kendince bir çözüm üretiyor.Sürücü, bu yöntemin tek dezavantajının ise kıyafetlerin gün boyu ıslak kalması olduğunu söylüyor. Yine de sıcak havada serin kalmanın başka yolu olmadığını dile getiren Mehmet Dökme, "Bizim klimanın adı hortum. Malum havalar çok sıcak ve biz de kendimizce böyle bir yöntem geliştirdik. Bir kaç kademeli çalışıyor su aynı zamanda direk aşağı radyatöre giderek radyatörü de serinletiyor. Araçta klima olmadığı için böyle bir yöntem geliştirdik" dedi.