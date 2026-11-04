Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!

04.11.2026 - 10:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tescilli tarihi Kocabaş Konağı’nı özgün mimari dokusuna sadık kalarak yeniden ayağa kaldırıyor. Dulkadiroğlu ilçesinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla asırlık yapı, kentin kültürel mirasına ve turizm potansiyeline kazandırılıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü tarihini ve kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında tescilli yapılarda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

2Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan ve 6 Şubat depremlerinde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı, kapsamlı bir çalışmayla yeniden ayağa kaldırılıyor.

3Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı rölöve ve restorasyon projeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, konağın depremden zarar gören taşıyıcı unsurları, duvar ve kemerleri tarihi dokuya uygun yöntemlerle onarılıyor.

4Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!

Konağın kimliğini yansıtan ahşap tavanlar, kapılar, pencereler ve merdivenler özel bir hassasiyetle korunurken, bahçe ve çevre düzenlemesiyle yapının bütüncül bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

5Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı restore ediliyor!

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kentin geleneksel mimarisini yansıtan tarihi yapı, turizm potansiyeline ve kentin tarihi belleğine yeniden kazandırılmış olacak.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi