Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli Maraş biberinin hasadına başlandı! 8 ülkeye ihraç ediliyor

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Görgel, Maraş biberi üretimini daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, "Bu yıl üreticilerimize 660 bin biber fidesini yüzde 100 hibeyle ulaştırdık. Sulama başta olmak üzere tarımsal üretime yönelik farklı desteklerimizle birlikte bu yıl tarıma verdiğimiz destek 150 milyon lirayı aşmış vaziyette." dedi.