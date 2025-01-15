Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi Projesi'nde örnek daireler hazır
6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Meydana gelen depremler sonrası Türkiye ve Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan Azerbaycan Mahallesi Projesi'nde sona gelindi. Tamamlanan deprem bloklarında örnek daireler ortaya çıkarken ekipler peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.
İHA
• 15 Ocak 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Ocak 2025 - 09:28 • Son Güncelleme: