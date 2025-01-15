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Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi Projesi'nde örnek daireler hazır

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Meydana gelen depremler sonrası Türkiye ve Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan Azerbaycan Mahallesi Projesi'nde sona gelindi. Tamamlanan deprem bloklarında örnek daireler ortaya çıkarken ekipler peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
• 15 Ocak 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Ocak 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Kahramanmaraşta Azerbaycan Mahallesi Projesinde örnek daireler hazır

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin kesiştiği Azerbaycan Bulvarı'ndan esinlenerek ismi verilen ve Hayrullah Mahallesi'nde yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi'ndeki deprem konutlarında sona gelindi.

2Kahramanmaraşta Azerbaycan Mahallesi Projesinde örnek daireler hazır

TOKİ ve MİDA tarafından Azerbaycan Mahallesi'nde toplam bin 278 konut ve 826 iş yerinden oluşan dev bir projeyi hayata geçirdi.

3Kahramanmaraşta Azerbaycan Mahallesi Projesinde örnek daireler hazır

Azerbaycan Mahallesi'ndeki proje, hem konut sakinlerinin hem de iş yeri sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Projenin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

4Kahramanmaraşta Azerbaycan Mahallesi Projesinde örnek daireler hazır

Projeyle ilgili açıklama yapan TOKİ Uzmanı Mimar Hatice Ezgi Reyhanlıoğlu, çalışmaların bölgenin zemin sağlamlaştırmasıyla başladığını belirterek yaklaşık 200 kilometrelik fore kazıkların yerleştirildiğini ifade etti.

5Kahramanmaraşta Azerbaycan Mahallesi Projesinde örnek daireler hazır

Örnek dairelerin de ortaya çıktığını ifade eden Reyhanlıoğlu, “Azerbaycan Mahallemizde bin 278 adet konut, 826 adet iş yerimiz bulunuyor. Buradaki çalışma zemin sağlamlaştırma ile başladı. 200 kilometre 15 ve 10 metre uzunluğunda tam donatılı sürtünme kazıklar yaptık.

6Kahramanmaraşta Azerbaycan Mahallesi Projesinde örnek daireler hazır

Bu bölgemizde şu anda bir artı bir, iki artı bir ve üç artı bir konutlarımız var ve en kısa sürede teslim etmek için peyzaj çalışmalarına başladık. Alanda hem engellilerin düşünüldüğü, hem yeşil alan ve peyzajı ile tüm alanda sosyal faaliyetlerle beraber vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

7Kahramanmaraşta Azerbaycan Mahallesi Projesinde örnek daireler hazır

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipleri ise yeni konut alanlarının çevre düzenlemelerini ve ulaşım altyapısını tamamlıyor.