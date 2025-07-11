Kahramanmaraş'ın 650 yıllık sırrı! Sıcak havalarda ilgi arttı, gençlerin vazgeçilmezi oldu

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Yemeni ustası İsmail Çam, "15 yıldır yemeni yapıyorum. Farklı türde yemeniler var. Sağlık açısından çok faydalı. Ayaklarda kaşıntı, egzama ve kaşıntı gibi hastalıkların önüne geçiyor. Deri demek sağlık demek herkese tavsiye ederim. Kısa ve uzun vadeli yemeniler de üretiliyor. Farklı şekiller ve desenli yemeniler de var. Hazır taban ve deri tabanlılar olarak ta üretiliyor. Genellikle bin lira ile 2 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. İstek ve talepler doğrultusunda şehir dışına da gönderiyoruz" dedi.