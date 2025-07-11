Kahramanmaraş'ın 650 yıllık sırrı! Sıcak havalarda ilgi arttı, gençlerin vazgeçilmezi oldu
Kaynak : İHA
Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli, bir zamanlar sadece yaşlı neslin tercihi olan yemeni, şimdi gençler arasında da büyük ilgi görüyor. Tamamen el yapımı ve doğal deriden üretilen bu özel ayakkabılar, nefes alan yapısıyla terlemeyi önlüyor ve sağlıklı bir kullanım sunuyor. Asırlık gelenek yemeni, yaz aylarında ayak sağlığının ve konforunun vazgeçilmezi olmaya aday.
Kahramanmaraş yemenisi, 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.
Kentte birkaç usta tarafından sürdürülen üretim, çıraklarla birlikte yeni kuşaklara aktarılıyor. Ustaların maharetli ellerinde yapılan yemeniler tamamen doğal malzemelerden üretiliyor.
Ustalar, Maraş yemenini, iç astarında sığır, yüzeyinde ise keçi derisi kullanılarak elde dikiyor. Sentetik madde içermemesi sayesinde ayakta mantar ve koku oluşumunu engellediği bilinen yemeniler, özellikle sıcak yaz günlerinde terletmeyen yapısıyla tercih ediliyor.
Geçmişte köylerde ve yaylalarda yaşlılar tarafından kullanılan yemeni, bugün şehirli gençlerin hem sağlık hem de kültürel değer taşıyan bir ayakkabı tercihi haline geldiği ifade edildi. Farklı renk ve model seçenekleriyle modaya da uyum sağlayan yemeni, hem şehir içi kullanıma hem de geleneksel düğün, nişan gibi etkinliklerde otantik bir görünüm sağlıyor.
Yemeni ustası İsmail Çam, "15 yıldır yemeni yapıyorum. Farklı türde yemeniler var. Sağlık açısından çok faydalı. Ayaklarda kaşıntı, egzama ve kaşıntı gibi hastalıkların önüne geçiyor. Deri demek sağlık demek herkese tavsiye ederim. Kısa ve uzun vadeli yemeniler de üretiliyor. Farklı şekiller ve desenli yemeniler de var. Hazır taban ve deri tabanlılar olarak ta üretiliyor. Genellikle bin lira ile 2 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. İstek ve talepler doğrultusunda şehir dışına da gönderiyoruz" dedi.