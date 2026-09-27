Kahramanmaraş Halk Ekmek’te bir dönem kapandı! Günlük 75 bin ekmek artık böyle üretilecek

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Vatandaşların temel gıda ürünlerine daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi amacıyla üretimini sürdüren Halk Ekmek Fabrikası’nda, üretim makineleri modern teknolojilerle yenileniyor. Bu kapsamda devreye alınan sistemle, endüstriyel maya, enzim veya kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan doğal probiyotik sıvı maya üretilecek. Bin 150 litre kapasiteye sahip tankta, otomatik su alma ve tartım sistemiyle un ve su miktarı istenilen oranda ayarlanıyor.