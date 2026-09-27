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GündemKahramanmaraş Halk Ekmek’te bir dönem kapandı! Günlük 75 bin ekmek artık böyle üretilecek
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Kahramanmaraş Halk Ekmek’te bir dönem kapandı! Günlük 75 bin ekmek artık böyle üretilecek

27.09.2026 - 14:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda günlük 75 binden fazla ekmek ve unlu mamulün üretiminde kullanılmak üzere "Probiyotikli Doğal Sıvı Maya Tankı" devreye alındı.

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1Kahramanmaraş Halk Ekmek’te bir dönem kapandı! Günlük 75 bin ekmek artık böyle üretilecek

Vatandaşların temel gıda ürünlerine daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi amacıyla üretimini sürdüren Halk Ekmek Fabrikası’nda, üretim makineleri modern teknolojilerle yenileniyor. Bu kapsamda devreye alınan sistemle, endüstriyel maya, enzim veya kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan doğal probiyotik sıvı maya üretilecek. Bin 150 litre kapasiteye sahip tankta, otomatik su alma ve tartım sistemiyle un ve su miktarı istenilen oranda ayarlanıyor.

2Kahramanmaraş Halk Ekmek’te bir dönem kapandı! Günlük 75 bin ekmek artık böyle üretilecek

Hazırlanan maya 5 ila 6 saat içerisinde kullanıma hazır hale gelirken, üretim hattına düzenli ve homojen şekilde aktarılıyor. Tank içerisindeki karıştırma ve fermantasyon şartlarının kontrol edilebilmesi sayesinde üretimde standardın korunmasına katkı sağlanırken, doğal sıvı mayanın ekmek ve unlu mamullerin aroma, renk, bayatlama süresi ve randımanına olumlu yönde etki etmesi hedefleniyor.

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