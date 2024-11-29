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Kağıthane'de uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı!

Kağıthane'de yaşayan Özbekistanlı Madina D. (29), 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Muhammet Onur Mutkan (26) tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bindiği taksinin içerisinde darbedildi. Olaydan 2 gün sonra yakalanan saldırgan, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Hemen kadının kapısının önüne gelen saldırganın, “beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulunduğu ve taşla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 11:29 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 11:29 • Son Güncelleme:
1Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yıl önce arkadaş ortamında Muhammet Onur Mutkan ile tanışıp sevgili olan Özbekistanlı Madina D. yaklaşık 1 yıl önce Mutkan’dan ayrıldı.

2Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, süre içerisinde kadına hem kendi hem de faklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak tehditlerde bulundu.

3Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Süreç bu şekilde devam ederken Mutkan, geçtiğimiz ay kadının evini basarak darp etti.

4Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Hastenelik olan kadın, polise şikayette bulunarak uzlaştırma kararı aldırdı ancak gözaltına alınan Mutkan, serbest bırakıldı.

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KADINI EVİNDE DARP ETTİ SERBEST KALDI

Ortadan kaybolan Muhammet Onur Mutkan, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında kadın çağırdığı taksiye bindiği sırada ortaya çıktı.

6Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Elindeki bıçakla tehditler savuran Mutkan, kadını taksinin içerisinde öldüresiye dövdü.

7Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Kadın bayılınca kaçan saldırgan, taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi olan ve polise şikayette bulunan kadın ardından taburcu edildi.

8TAKSİDE BIÇAKLA DARBEDİP KAÇTI

TAKSİDE BIÇAKLA DARBEDİP KAÇTI

Polis ekipleri saldırganı aradığı sırada Muhammet Onur Mutkan, dün saat 20.00 sıralarında kadının kapısının önünde ortaya çıktı.

9Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Kadının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mutkan’ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadının bir kez daha şikayetçi olduğu Mutkan, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

10SERBEST KALIR KALMAZ KAPIYA DAYANDI

SERBEST KALIR KALMAZ KAPIYA DAYANDI

Emniyetten çıkar çıkmaz saat 00.00 sıralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kadının kapısının önüne gelen Mutkan, “beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim.

11Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim. Birazcık şerefin varsa ararsın gelirler. Beni böyle mi vazgeçireceksin" diyerek kadına defalarca taş fırlattı.

12Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

O sırada Mutkan’ın yanına gelen bir vatandaş ona tepki gösterip ayrıldı. Dehşet anları kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

13Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Kadın KADES uygulamasından polis ekiplerine ihbarda bulundu ancak Mutkan, yine kaçtı.

14“NE HAKLA ACIMASIZCA DÖVÜYOR

“NE HAKLA ACIMASIZCA DÖVÜYOR"

Olayla ilgili yaşadıklarını kayda alan Madina D., “Bir insan gücü yetmeyen bir insanı nasıl böyle defalarca dövebilir bilmiyorum. Kaburganımın kırdırıldığını hissettim.

15Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Nefes alamıyorum. Dövdü ama mahkeme içeriye almıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Ben 50 kilogram bir insanım sana karşılık verebilir miyim?

16Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Sen beni ne hakla acımazsızca dövebiliyorsun. Saçlarım oluk oluk döküldü. Acımadan dövdü, taksiye bindiğimi hatırlıyorum.

17Kağıthanede uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı

Taksiye oturdum sonra saçımı arkadan çekti. Kapısını açıp tekme attığını hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.