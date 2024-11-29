Kağıthane'de uzaklaştırma kararı verilen eski sevgili kapının önüne gelerek cama taş attı!
Kağıthane'de yaşayan Özbekistanlı Madina D. (29), 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Muhammet Onur Mutkan (26) tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bindiği taksinin içerisinde darbedildi. Olaydan 2 gün sonra yakalanan saldırgan, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Hemen kadının kapısının önüne gelen saldırganın, “beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulunduğu ve taşla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 11:29 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 11:29 • Son Güncelleme: