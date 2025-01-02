Kağıthane'de film gibi olay: Çaldığı motosikletin sahibini önce darp etti, sonra polise şikayet etti

'MOTOSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞTI'

Hırsızlık şüphelisinin şikayetçi olduğu Efe Aydemir, "Arkadaşımın yanındaydım. Beraber oturuyorduk, motosiklet aşağıdaydı. Bilerek ne olur ne olmaz diye kapının önüne koyduk. Bir şahıs gelip motosikleti çalmaya çalıştı. Biz aşağıya indik üstümüze gelmeye çalışınca ben biraz kendini korumak amaçlı vurmaya çalıştım. Polis arkadaşlar geldi karakola aldılar. Bizden şikayetçi oldu vurduğumuz için. Bizden önce çıktılar, bizi orada tuttular. Dilekçe falan yazdık. O gitti, bize 'Kasten yaralama' suçundan dosya açıldı. Şu an uğraşıyoruz mahkeme bizi çağıracak" diye konuştu.