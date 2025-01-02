Kağıthane'de film gibi olay: Çaldığı motosikletin sahibini önce darp etti, sonra polise şikayet etti
Kâğıthane'de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tekme ve yumrukla darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, darbedilldiği motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 02 Ocak 2025 - 14:19 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 02 Ocak 2025 - 14:19 • Son Güncelleme: