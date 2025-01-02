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Kağıthane'de film gibi olay: Çaldığı motosikletin sahibini önce darp etti, sonra polise şikayet etti

Kâğıthane'de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tekme ve yumrukla darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, darbedilldiği motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 02 Ocak 2025 - 14:19 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 02 Ocak 2025 - 14:19 • Son Güncelleme:
1Kağıthanede film gibi olay: Çaldığı motosikletin sahibini önce darp etti, sonra polise şikayet etti

Olay, 1 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe Aydemir (22) ve arkadaşı Efe B. (21) yılbaşı eğlencesi için ofiste biraraya geldi.

2Kağıthanede film gibi olay: Çaldığı motosikletin sahibini önce darp etti, sonra polise şikayet etti

İlerleyen saatlerde bir şüpheli ofis önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtarı çıkaran şüpheli motosikleti çalıştırmak istedi. Efe Aydemir ve Efe B. bu sırada ofisteki güvenlik kamerasından motosikletin yanına bir kişinin yaklaştığını fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaştan Efe Aydemir şüpheliye yumruk attı. Yere düşen şüpheli Efe Aydemir ve Efe B. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Efe Aydemir, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Emniyete götürülen Engin Y.‘nin (27) poliste benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe Aydemir, şüpheliden şikayetçi olmadı.

4Kağıthanede film gibi olay: Çaldığı motosikletin sahibini önce darp etti, sonra polise şikayet etti

Ancak şüpheli Engin Y. darp raporu alarak kendisini döven Efe Aydemir ve Efe B.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Efe Aydemir ve Efe B. ifadelerinin alınmasının ardından haklarında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe Aydemir ve Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

5MOTOSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞTI

'MOTOSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞTI'

Hırsızlık şüphelisinin şikayetçi olduğu Efe Aydemir, "Arkadaşımın yanındaydım. Beraber oturuyorduk, motosiklet aşağıdaydı. Bilerek ne olur ne olmaz diye kapının önüne koyduk. Bir şahıs gelip motosikleti çalmaya çalıştı. Biz aşağıya indik üstümüze gelmeye çalışınca ben biraz kendini korumak amaçlı vurmaya çalıştım. Polis arkadaşlar geldi karakola aldılar. Bizden şikayetçi oldu vurduğumuz için. Bizden önce çıktılar, bizi orada tuttular. Dilekçe falan yazdık. O gitti, bize 'Kasten yaralama' suçundan dosya açıldı. Şu an uğraşıyoruz mahkeme bizi çağıracak" diye konuştu.