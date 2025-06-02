Kağıthane'de düğün salonu çıkışı cinayet: Tartışma kanlı bitti, pasaport çıkarmaya gittiği karakolda yakalandı
Kâğıthane'de, düğün salonundan çıkan 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, sokakta çıkan kavgada alkollü olduğu öne sürülen Barış G. (32) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Barış G.'nin pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği ve burada yakalandığı öğrenildi.
Doğan Can CESUR-Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, (DHA)
• 02 Haziran 2025 - 14:33 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR-Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, (DHA)
• 02 Haziran 2025 - 14:33 • Son Güncelleme: