Kağıthane'de düğün salonu çıkışı cinayet: Tartışma kanlı bitti, pasaport çıkarmaya gittiği karakolda yakalandı

Şüpheli burada firari olduğunun görülmesi üzerine Sarıyer polisi tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Barış G. polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.