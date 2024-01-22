Kafa attı vücudunda sigara söndürdü! Eski sevgili dehşeti kan dondurdu
Bursa'da, eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi Sibel Kahraman'ı (34) zorla dışarı çıkarıp bindirdiği otomobilinde, yüzüne attığı 9 kafa darbesiyle yaralayan tutuklu sanık İrfan Şahin'in (51), 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Suçlamaları reddeden Şahin, Kahraman'ın, evine girerken düştüğünü iddia etti. Kahraman ise eski sevgilisinin daha önce de şiddet uyguladığını ve vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.
DHA
• 22 Ocak 2024 - 12:32 • Son Güncelleme:
DHA
• 22 Ocak 2024 - 12:32 • Son Güncelleme: