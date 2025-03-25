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Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 2025 Kadir Gecesi

Kadir Gecesi namazın ne zaman ve saat kaçta kılınacağı da İslam aleminde önemli yer tutuyor. Yüce Allah’a içten/samimi tövbede bulunmak gerekir. Dini kaynaklara göre Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı 'bin aydan daha hayırlı' olarak buyurulan Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

• 25 Mart 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
1Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir 2025 Kadir Gecesi

Müslümanların rehberi olan Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek geceyi ibadet ve maneviyat yüklü geçirmek isteyen Müslümanlar Kadri Gecesi namazını araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

2Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir 2025 Kadir Gecesi

Allah’ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkar olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenleri bu hatalarını affettirebilecekleri Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gününün gecesinde idrak edilecek. Kadir gecesi, insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği istisna bir gecedir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur." Peki, Kadir Gecesi namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır?

3KADİR GECESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ İDRAK EDİLECEK

KADİR GECESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ İDRAK EDİLECEK!

1 Mart itibarıyla başlayan Ramazan ayı 29 gün sürecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

42, 4 ve 100 REKAT KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR

2, 4 ve 100 REKAT KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:(Duanın Arapça okunuşu:)"Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

5KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

6KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA KILINIR

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir Gecesi'nde kılınacak namazını saati ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Ancak yatsı namazından sonra kadir gecesi tesbih namazı kılınabilir.