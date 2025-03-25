Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 2025 Kadir Gecesi
Kadir Gecesi namazın ne zaman ve saat kaçta kılınacağı da İslam aleminde önemli yer tutuyor. Yüce Allah’a içten/samimi tövbede bulunmak gerekir. Dini kaynaklara göre Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı 'bin aydan daha hayırlı' olarak buyurulan Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
• 25 Mart 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 15:00 • Son Güncelleme: