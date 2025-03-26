Kadir Gecesi görülen rüya gerçekleşir mi? Kadir Gecesi rüyalar gerçek olur mu? Kadir Gecesi görülen rüyanın anlamı nedir?
Bugün Kadir Gecesi idrak edilecek. İslam inanışına göre Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Çünkü bu gece Kuran-ı Kerim indirilmiştir. Bu mübarek günde Müslümanlar kendilerini ibadete verecek, Allah'a yakaracak ve af dileyecekler. Ancak diğer yandan Kadir Gecesi görülen rüyaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusu da merak ediliyor.
• 26 Mart 2025 - 15:56 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2025 - 15:56 • Son Güncelleme: