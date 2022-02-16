Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar!
Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar olay oldu. Dünyanın farklı ülkelerinin ordularına mensup kadın askerler öyle görüntüler paylaştılar ki şaşırmamak elde değil. Kimi ülkelerde kadınlar da askere alınıyor. Kimilerinde ise bu kesinlikle yasak. Kadın asker varlığı ise tartışmalara neden olabiliyor.
Sosyal medyada özellikle de Instagram üzerinden kadın askerlerin görüntüleri sık sık paylaşılıyor. Bazıları sivil hayattaki hallerini takipçilerine gösterirken bazıları açık açık üniformalı fotoğraflar verdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...
Sosyal medya her gün yeni bir çılgınlıkla çalkalanıyor. Şimdi de kadın askerler gündemde.
Çekinmeden en özel hallerini bile sosyal medya üzerinden paylaştılar. Kadın askerler ortalığı karıştırdı. Bu görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor.
Kimilerine ise tepki var! (Norveç Hava Kuvvetleri askeri Julie Sletten)
Askerliğin ciddiyetine zarar verdikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde!
İşte büyük yankı uyandıran dünyanın farklı ordularında görev yapan kadın askerlerin olay pozları!