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Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar!

Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar olay oldu. Dünyanın farklı ülkelerinin ordularına mensup kadın askerler öyle görüntüler paylaştılar ki şaşırmamak elde değil. Kimi ülkelerde kadınlar da askere alınıyor. Kimilerinde ise bu kesinlikle yasak. Kadın asker varlığı ise tartışmalara neden olabiliyor.

• 16 Şubat 2022 - 10:38 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2022 - 10:38 • Son Güncelleme:
1Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

Sosyal medyada özellikle de Instagram üzerinden kadın askerlerin görüntüleri sık sık paylaşılıyor. Bazıları sivil hayattaki hallerini takipçilerine gösterirken bazıları açık açık üniformalı fotoğraflar verdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...

2Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

Sosyal medya her gün yeni bir çılgınlıkla çalkalanıyor. Şimdi de kadın askerler gündemde.

3Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

Çekinmeden en özel hallerini bile sosyal medya üzerinden paylaştılar. Kadın askerler ortalığı karıştırdı. Bu görüntüler büyük yankı uyandırdı.

4Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor.

5Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

Kimilerine ise tepki var! (Norveç Hava Kuvvetleri askeri Julie Sletten)

6Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

Askerliğin ciddiyetine zarar verdikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde!

7Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

İşte büyük yankı uyandıran dünyanın farklı ordularında görev yapan kadın askerlerin olay pozları!

8Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
9Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
10Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
11Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
12Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
13Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
14Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
15Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
16Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
17Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
18Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
19Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
20Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
21Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
22Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
23Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
24Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
25Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
26Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
27Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
28Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
29Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
30Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
31Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
32Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
33Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
34Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
35Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
36Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
37Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
38Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
39Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
40Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
41Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
42Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
43Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
44Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
45Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
46Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
47Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
48Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
49Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
50Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
51Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
52Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
53Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
54Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar
55Kadın askerler fotoğrafları çekinmeden sosyal medyadan paylaştılar

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