Kadim Yaşar kariyerinin nasıl değiştiğini anlattı: “O gözlerden sonrası kendi kendine geldi”

"KARİYERİMİN DEĞİŞTİĞİNE İNANIYORUM"

Kadim Yaşar, 'Ekmek Teknesi' dizisinin setinde 'Tatlı Hayat' dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı haberi gelince Türkan Şoray ile karşı karşıya gelme fikrinin, kendisini sabaha kadar uyutmadığını itiraf etti: Yolda gidiyorum, hala inanamıyorum. Türkan ablayla göz göze geldikten sonra ben hayatımın ve oyunculuk kariyerimin o eşikten sonra değiştiğine inanıyorum. Onun gözlerinin ışığı, onunla sahneyi oynarken gözlerini benden ayırmaması, gözlerimin ta içine bakması... Benim nasıl bir oyuncu olmam gerektiğine dair gözleriyle bana çok çok güzel dersler verdi. O gözlerden sonrası kendi kendine geldi.