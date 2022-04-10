Kadim Yaşar kariyerinin nasıl değiştiğini anlattı: “O gözlerden sonrası kendi kendine geldi”
Kadim Yaşar, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. 2002 yılında 'Ekmek Teknesi' dizisi ile oyunculuğa adım atan Yaşar, başrolde Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in yer aldığı 'Tatlı Hayat'a (2001-2004) konuk oyuncu olarak katılacağı haberi gelince yaşadıklarını ve kariyerinin nasıl değiştiğini anlattı.
Konservatuardan mezun olan Kadim Yaşar, "Mesleğimi konservatuar okuyarak taçlandırmak bana insanları, içinde bulunduğum toplumu kazandırdı. Çünkü sanatla uğraşmak, bir meşgale olarak onu görmek, ruhumuzu besleyen, onu büyüten, hayata salan rengarenk bir dünya kazandırdı. Biz de etrafımıza onu şimdiden ufak ufak vermeye çalışıyoruz" dedi.
"KENDİ ÇOCUKLUĞUMLA YÜZLEŞTİM"
Okul sonrası çocuk tiyatrosu yapmaya başlamasının kendisine çok şey kattığını belirten 45 yaşındaki oyuncu, "Kendi çocukluğumla yüzleştim. Kendi çocuk halimin oyunları izlemesini hayal ettim. Çocuğa tiyatro yapmanın ne kadar değerli bir şey olduğunun farkına vardım" ifadelerini kullandı.
"KARİYERİMİN DEĞİŞTİĞİNE İNANIYORUM"
Kadim Yaşar, 'Ekmek Teknesi' dizisinin setinde 'Tatlı Hayat' dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı haberi gelince Türkan Şoray ile karşı karşıya gelme fikrinin, kendisini sabaha kadar uyutmadığını itiraf etti: Yolda gidiyorum, hala inanamıyorum. Türkan ablayla göz göze geldikten sonra ben hayatımın ve oyunculuk kariyerimin o eşikten sonra değiştiğine inanıyorum. Onun gözlerinin ışığı, onunla sahneyi oynarken gözlerini benden ayırmaması, gözlerimin ta içine bakması... Benim nasıl bir oyuncu olmam gerektiğine dair gözleriyle bana çok çok güzel dersler verdi. O gözlerden sonrası kendi kendine geldi.
"ELEŞTİRİLMEK İSTERİM"
"Yeşilçam filmlerinde oynamak istediğim derinlikli karakterler oldu. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde Kadir İnanır’ın oynadığı rolü, Tuncel Kurtiz'in 'Umut'ta oynadığı rolü layıkıyla oynayabilmek isterdim" diyen Yaşar, eleştirilmekten çok hoşlandığını söyledi: Kendimi izlerim. Ne kadar kötü oynamışım ona bakarım, geldiğim yer, hak edeceğim yer, role bir şeyler katabilmiş miyim, yerimde saymış mıyım diye bakarım. Eleştirilmek her zaman istediğim, her zaman tercih ettiğim bir şey.
"BİZİMKİ DAHA ÇOK PSİKOLOJİK"
Son olarak 'Benim Adım Melek' (2019-2021) dizisinde rol alan ünlü oyuncu, "Eski dönemde yaşadığınız, dönemin zorluklarının yanında kıyaslanamaz bile. Bizimki daha çok psikolojik. Kendi adıma, oyunculukla ilgili hikayede, bu üretim meselesi yapılırken tıkandığım yer tamamen çalışma koşulları içerisinde oluyor. Kendimi konumlandırabildiğim, konumlandırmaya çalıştığım, hayatımı, ekmeğimi kazandığım bu alanın, bana ördüğü duvarları aşmaya çalışmakla uğraşmak zor geliyor. Eskiden yazıyorum ama artık elini eteğini çektim" açıklamasını yaptı.