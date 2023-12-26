Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023?

Asgari ücretin gündem olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. İki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı Erdoğan’ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılmamıştı. Yeni Kabine toplantısı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta kabine toplantısı var? Kabine Toplantısı asgari ücret açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?