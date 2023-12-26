Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, yeni asgari ücret zammının açıklanacağının düşülmesi nedeniyle sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında asgari ücret zammının birinci gündem maddesi olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?
• 26 Aralık 2023 - 17:25 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2023 - 17:25 • Son Güncelleme: