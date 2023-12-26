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GündemKabine Toplantısı bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023?
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Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, yeni asgari ücret zammının açıklanacağının düşülmesi nedeniyle sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında asgari ücret zammının birinci gündem maddesi olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

• 26 Aralık 2023 - 17:25 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2023 - 17:25 • Son Güncelleme:
1Kabine Toplantısı bu hafta var mı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023

Asgari ücretin gündem olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. İki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı Erdoğan’ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılmamıştı. Yeni Kabine toplantısı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta kabine toplantısı var? Kabine Toplantısı asgari ücret açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Toplantının normalde 18 Aralık Pazartesi günü yapılacaktı, fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

3Kabine Toplantısı bu hafta var mı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023

Yeni toplantının 27 Aralık Çarşamba günü yapılması bekleniyordu, ancak "parti çalışmaları" nedeniyle yarın kabine toplanmayacak.

4KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor.

5Kabine Toplantısı bu hafta var mı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023

Karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı sonrasında alınacak. Emekli ve memur maaş zamlarının da Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

6SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI

6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

7Kabine Toplantısı bu hafta var mı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz.

8Kabine Toplantısı bu hafta var mı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta yapılacak, asgari ücret açıklaması ne zaman Aralık 2023

İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."