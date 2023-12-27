Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Gözler Kabine'nin açıklayacağı asgari ücrette!
Kabine toplantısı 27 Aralık Çarşamba günü toplanıyor. Milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret zammını bekliyor. Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının yer alması bekleniyor. Peki "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 27 Aralık 2023 bugün Kabine Toplantısı var mı?"
• 27 Aralık 2023 - 07:44 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2023 - 07:44 • Son Güncelleme: