Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Gözler Kabine'nin açıklayacağı asgari ücrette!

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Milyonların gözü maaş zamlarıyla ilgili açıklamalara çevrildi. Yılın son toplantısı geçtiğimiz hafta yapılacaktı ancak Erdoğan'ın yoğun programı ertelenmesine neden oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?