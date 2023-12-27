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GündemKabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Gözler Kabine'nin açıklayacağı asgari ücrette!
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Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Gözler Kabine'nin açıklayacağı asgari ücrette!

Kabine toplantısı 27 Aralık Çarşamba günü toplanıyor. Milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret zammını bekliyor. Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının yer alması bekleniyor. Peki "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 27 Aralık 2023 bugün Kabine Toplantısı var mı?"

• 27 Aralık 2023 - 07:44 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2023 - 07:44 • Son Güncelleme:
1Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta Gözler Kabinenin açıklayacağı asgari ücrette

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Milyonların gözü maaş zamlarıyla ilgili açıklamalara çevrildi. Yılın son toplantısı geçtiğimiz hafta yapılacaktı ancak Erdoğan'ın yoğun programı ertelenmesine neden oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla asgari ücreti kamuoyuna duyurması bekleniyor.

3KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Çarşamba günü toplanacak Kabine'de asgari ücretin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması beklenen maddeler arasında..

4Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta Gözler Kabinenin açıklayacağı asgari ücrette