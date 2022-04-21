Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Şiddet iddiası...
Johnny Depp, önceki gün görülen 'iftira' davasının son duruşmasında kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard ile birlikteliğini "toksik" olarak tanımladı ve şiddet gördüğünü iddia etti. Ünlü isim ayrıca çocuk yaşlarda annesinin tacizine ve şiddetine uğradığını da itiraf etti.
Hollywood yıldızı Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin ilk perdesi geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti
'İFTİRA' DAVASI
Dava süresince kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada kapanmadı.
"TELEVİZYON KUMANDASI FIRLATTI"
Evliliklerini "toksik" olarak tanımlayan ünlü isim, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu" şeklinde konuştu. Heard'ün çatışmaya ve şiddet göstermeye yönelik bir ihtiyaç içinde olduğunu belirten Johnny Depp, "Başıma televizyonun kumandasını, yüzüme bir kadeh şarap fırlattı" dedi. Depp, Heard tarafından kendisine yöneltilen şiddet suçlamalarını da reddetti.
Betty Sue Palmer ve John Christopher Depp'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açan ünlü isim, o dönemlerden bahsederken fiziksel şiddetin, anneleri tarafından uygulanan sözlü ya da duygusal tacizin yanında hiç önemi olmadığını vurguladı. Depp, "O tokatlar ya da vurmalar sadece kabullenmeyi ve başa çıkmayı öğrendiğiniz fiziksel acılardı" dedi.
Johnny Depp, ayrıca annesinin çocuklarının önünde babasına karşı da nazik olmadığını ve sert davrandığını anlattı. Oyuncu, babasının, annesinin bu tavırlarına karşı sakin ve sabırlı kaldığını sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, annesi canını yakarken babasının sadece karşısında durup bakışlarını eşine diktiğini anlattı.
"ÇOCUKKEN BABAMIN BUNA NASIL DAYANDIĞINI MERAK EDERDİM"
Johnny Depp, daha sonra "Beş yaşında bir çocuk olarak babamın buna nasıl dayandığını merak ederdim. Onun neden annemi terk etmediğini de. Babam sakinliğini ve soğukkanlılığını koruyabiliyordu. Çocuklarıyla ilişkisini koruyabiliyordu." şeklinde konuştu. Depp, bu sözlerinin ardından babasını "İyi bir adam" olarak tanımladı.
Anne ve babasının kendisi 15 yaşındayken boşandığını söyleyen Johnny Depp, o sırada babasının artık bu şekilde yaşayamayacağını söylediğini de belirtti. Depp, duruşmadaki tanıklığı sırasında adını taşıdığı babasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda da bulundu. Johnny Depp, her ne kadar babasını "Kibar, sakin ve utangaç bir adam" olarak tanımlasa da ailesini terk ettiği için onun bir yanının "Korkak" olduğunu düşündüğünü de gizlemedi. Oyuncu, ilerleyen yıllarda bu fikrini değiştirdiğini de saklamadı ve "Babam, annemi terk ederek kendisi için en doğru olanı yapmıştı" dedi.
"BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMADI"
Johny Depp, duruşmada annesinin trajik sonunu da anlattı. Betty Sue Palmer'ın derin bir depresyona girdiğini ve çok sayıda hap içerek hayatına son vermek istediğini anlattı. Depp, sonra da "Hayatta kaldı ama asla eskisi gibi olmadı" dedi. Depp'in annesi Betty Sue Palmer, 2016 yılında hayata veda etmişti. (Milliyet)