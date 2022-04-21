Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Şiddet iddiası...

Anne ve babasının kendisi 15 yaşındayken boşandığını söyleyen Johnny Depp, o sırada babasının artık bu şekilde yaşayamayacağını söylediğini de belirtti. Depp, duruşmadaki tanıklığı sırasında adını taşıdığı babasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda da bulundu. Johnny Depp, her ne kadar babasını "Kibar, sakin ve utangaç bir adam" olarak tanımlasa da ailesini terk ettiği için onun bir yanının "Korkak" olduğunu düşündüğünü de gizlemedi. Oyuncu, ilerleyen yıllarda bu fikrini değiştirdiğini de saklamadı ve "Babam, annemi terk ederek kendisi için en doğru olanı yapmıştı" dedi.