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MagazinJohnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Şiddet iddiası...
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• 21 Nisan 2022 - 18:02 • Son Güncelleme:

Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Şiddet iddiası...

Johnny Depp, önceki gün görülen 'iftira' davasının son duruşmasında kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard ile birlikteliğini "toksik" olarak tanımladı ve şiddet gördüğünü iddia etti. Ünlü isim ayrıca çocuk yaşlarda annesinin tacizine ve şiddetine uğradığını da itiraf etti.

• 21 Nisan 2022 - 18:02 • Son Güncelleme:
1Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...
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Hollywood yıldızı Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin ilk perdesi geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti

2İFTİRA DAVASI

'İFTİRA' DAVASI

Dava süresince kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada kapanmadı.

3Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...

Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.

4Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...

Davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Önceki gün ikinci duruşma da gerçekleşti. Avukatları eşliğinde kozlarını paylaşan ikiliden Depp, ifade verdi.

5TELEVİZYON KUMANDASI FIRLATTI

"TELEVİZYON KUMANDASI FIRLATTI"

Evliliklerini "toksik" olarak tanımlayan ünlü isim, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu" şeklinde konuştu. Heard'ün çatışmaya ve şiddet göstermeye yönelik bir ihtiyaç içinde olduğunu belirten Johnny Depp, "Başıma televizyonun kumandasını, yüzüme bir kadeh şarap fırlattı" dedi. Depp, Heard tarafından kendisine yöneltilen şiddet suçlamalarını da reddetti.

6Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...

Mahkemenin ilk gününde Johnny Depp, çocukluğunda annesinin de babasına karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu etki nedeniyle iki yıl evli kaldığını belirtti.

7ANNEMDEN DE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜM

"ANNEMDEN DE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜM"

Öte yandan Depp, eski eşi Amber Heard aleyhine açtığı dava kapsamında travmalarla dolu çocukluğu hakkında da konuştu. Aktör, çocukken annesi Betty Sue Palmer'ın kendisini ve kardeşlerini sürekli olarak taciz ettiğini, fiziksel şiddet uyguladığını anlattı.

8Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...

Betty Sue Palmer ve John Christopher Depp'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açan ünlü isim, o dönemlerden bahsederken fiziksel şiddetin, anneleri tarafından uygulanan sözlü ya da duygusal tacizin yanında hiç önemi olmadığını vurguladı. Depp, "O tokatlar ya da vurmalar sadece kabullenmeyi ve başa çıkmayı öğrendiğiniz fiziksel acılardı" dedi.

9Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...

Johnny Depp, ayrıca annesinin çocuklarının önünde babasına karşı da nazik olmadığını ve sert davrandığını anlattı. Oyuncu, babasının, annesinin bu tavırlarına karşı sakin ve sabırlı kaldığını sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, annesi canını yakarken babasının sadece karşısında durup bakışlarını eşine diktiğini anlattı.

10Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...

Depp, "Babamın, kontrolünü kaybedip anneme bağırdığı, saldırdığı ya da vurduğu hiçbir an olmadı. Babam beyefendiliğini hiçbir zaman bozmadı. En fazla duvarı yumruklardı" ifadelerini kullandı.

11ÇOCUKKEN BABAMIN BUNA NASIL DAYANDIĞINI MERAK EDERDİM

"ÇOCUKKEN BABAMIN BUNA NASIL DAYANDIĞINI MERAK EDERDİM"

Johnny Depp, daha sonra "Beş yaşında bir çocuk olarak babamın buna nasıl dayandığını merak ederdim. Onun neden annemi terk etmediğini de. Babam sakinliğini ve soğukkanlılığını koruyabiliyordu. Çocuklarıyla ilişkisini koruyabiliyordu." şeklinde konuştu. Depp, bu sözlerinin ardından babasını "İyi bir adam" olarak tanımladı.

12Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor Şiddet iddiası...

Anne ve babasının kendisi 15 yaşındayken boşandığını söyleyen Johnny Depp, o sırada babasının artık bu şekilde yaşayamayacağını söylediğini de belirtti. Depp, duruşmadaki tanıklığı sırasında adını taşıdığı babasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda da bulundu. Johnny Depp, her ne kadar babasını "Kibar, sakin ve utangaç bir adam" olarak tanımlasa da ailesini terk ettiği için onun bir yanının "Korkak" olduğunu düşündüğünü de gizlemedi. Oyuncu, ilerleyen yıllarda bu fikrini değiştirdiğini de saklamadı ve "Babam, annemi terk ederek kendisi için en doğru olanı yapmıştı" dedi.

13BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMADI

"BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMADI"

Johny Depp, duruşmada annesinin trajik sonunu da anlattı. Betty Sue Palmer'ın derin bir depresyona girdiğini ve çok sayıda hap içerek hayatına son vermek istediğini anlattı. Depp, sonra da "Hayatta kaldı ama asla eskisi gibi olmadı" dedi. Depp'in annesi Betty Sue Palmer, 2016 yılında hayata veda etmişti. (Milliyet)

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