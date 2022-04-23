Johnny Depp-Amber Heard çiftinin şok eden ses kayıtları! 'Beni bıçakla'
Beş yıl önce olaylı bir şekilde boşanan aktör Johnny Depp ve aktris Amber Heard'ün, görülen 'iftira' davasının son duruşmasında, ikilinin ses kayıtları dinletildi. Kayıtlarda Depp'in, eski eşine kendisini bıçaklaması için yalvardığı duyuldu.
Hollywood yıldızı Johnny Depp (58) ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti.
HEARD GİZLİCE ÇEKMİŞ
Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Amber Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda ikilinin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti.
"DOLAPLARA VURDUM"
Johnny Depp videoyla ilgili olarak Heard'ün avukatı Benjamin Rottenborn'un kendisine yönelttiği "Bu sizin Batı Hollywood'daki eviniz. Videodaki de sizsiniz. Şiddet mi uyguluyordunuz?" sorusuna "Açıkça görülüyor ki benim için kötü bir zamandı" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, ardından da dolaplara şiddet uyguladığını kabul edip, Amber Heard'e vurmadığını savundu.
Depp, eski eşinin bu görüntüleri gizlice çektiğini söyleyip sonunda da güldüğünü sözlerine ekledi. Sonra da "Eğer Bayan Heard o sırada korktuysa neden kaçmadı, neden görüntüleri çekiyordu?" diye sordu. Depp, avukatın kendisine yönelttiği "Sarhoş muydunuz?" sorusuna da "Bu bir olasılık" diye yanıt verdi.
Depp'in, oyuncu arkadaşı Paul Bettany'ye daha evlenmelerinden önce Amber Heard hakkında gönderdiği bir mesaj da duruşmada okundu. Heard'ün avukatı Rottenborn tarafından yüksek sesle okunan mesajda Depp "Haydi Amber'ı yakalım" diye yazıyor. Yine Paul Bettany'ye gönderdiği bir başka mesajda da "Onu yakmadan önce boğalım." ifadelerini kullandığı görüldü.