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Magazin'Jet Sosyete'nin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı!
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• 08 Mart 2022 - 14:41 • Son Güncelleme:

'Jet Sosyete'nin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı!

Jet Sosyete dizisinin yıldızı Ecem Uzun sevgilisi Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki ilk adımı attı. Ecem Uzun önceki akşam nişanlandı. Ünlü çift yaza düğün yapmayı düşünüyor.

• 08 Mart 2022 - 14:41 • Son Güncelleme:
1Jet Sosyetenin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı
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'Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok dizide rol alan Ecem Uzun bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2Jet Sosyetenin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı

Evlilik kararı alan sevgililer ilk adımı attı. Cumartesi akşamı kız isteme merasimi düzenlendi, yüzükler takıldı.

3Jet Sosyetenin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı

Ecem Uzun ile müstakbel eşi Deniz Şeremetli pastayı birlikte kesti. Nikahlarının bu yaz yapılması planlanıyor.

4Jet Sosyetenin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı

Ecem Uzun kahve servisi yaparken çok heyecanlıydı.

5Jet Sosyetenin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı

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