• 08 Mart 2022 - 14:41 • Son Güncelleme:
'Jet Sosyete'nin yıldızı Ecem Uzun evlilik yolundaki ilk adımı attı!
Jet Sosyete dizisinin yıldızı Ecem Uzun sevgilisi Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki ilk adımı attı. Ecem Uzun önceki akşam nişanlandı. Ünlü çift yaza düğün yapmayı düşünüyor.
• 08 Mart 2022 - 14:41 • Son Güncelleme:
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'Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok dizide rol alan Ecem Uzun bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Evlilik kararı alan sevgililer ilk adımı attı. Cumartesi akşamı kız isteme merasimi düzenlendi, yüzükler takıldı.