• 17 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:
Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu!
Oyuncu Jessica May'den güzel haber geldi. Hüseyin Kara’yla evli olan ünlü oyuncu dün Türk vatandaşlığına geçti ve kimliğine kavuştu.
• 17 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:
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İlk oyunculuk deneyimine Yeni Gelin dizisiyle yaşayan ve Dert Bende filmiyle beyaz perdeyle tanışan, son olarak ise Maria ile Mustafa dizisinde Maria karakterini canlandıran Brezilyalı genç oyuncu Jessica May'in hayali gerçek oldu.
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Brezilyalı oyuncu Jessica May, yılbaşında Magazin Hattı’na verdiği röportajda 3 yıldır Türk vatandaşı olmayı beklediğini açıklamış ve şunları söylemişti:
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