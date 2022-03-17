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MagazinJessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu!
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• 17 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:

Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu!

Oyuncu Jessica May'den güzel haber geldi. Hüseyin Kara’yla evli olan ünlü oyuncu dün Türk vatandaşlığına geçti ve kimliğine kavuştu.

• 17 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:
1Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu
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İlk oyunculuk deneyimine Yeni Gelin dizisiyle yaşayan ve Dert Bende filmiyle beyaz perdeyle tanışan, son olarak ise Maria ile Mustafa dizisinde Maria karakterini canlandıran Brezilyalı genç oyuncu Jessica May'in hayali gerçek oldu.

2Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

4 yıl önce evlendiği Hüseyin Kara ile mutlu bir birliktelik sürdüren May, sonunda Türk vatandaşı oldu.

3Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

Tv100'ün haberine göre; Hüseyin Kara'yla evli olan ünlü oyuncu Jessica May dün Türk vatandaşlığına geçti ve kimliğine kavuştu.

4Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

Brezilyalı oyuncu Jessica May, yılbaşında Magazin Hattı’na verdiği röportajda 3 yıldır Türk vatandaşı olmayı beklediğini açıklamış ve şunları söylemişti:

5Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

“Kimliğim herhalde kargoda… Bayağı uzun süredir bekliyorum. Evlilik yoluyla başvurdum. 3 sene sonra hak kazanıyorum. Ben de başvurdum. Fakat prosedür o kadar uzun sürüyor ki…

6Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

Benim etrafımda bununla ilgilenen insanlar ‘Daha önce hiç böyle bir şey görmedik’ diyor ama bakalım inşallah bu sene gelir. 1,5 – 2 sene sonra gelebilir dediler çünkü… onu bekliyorum.”

7Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

Jessica May, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

8Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

668 bin takipçisi olan güzelin sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

9Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu
10Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu
11Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu
12Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu

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Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu!

Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu!

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