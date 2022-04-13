Jennifer Lopez'e köpük banyosunda evlilik teklifi!
Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, nişanlanmıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada evlilik teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan ikili, yeniden nişanlanmıştı.
KÖPÜK BANYOSUNDA EVLİLİK TEKLİFİ
Lopez, müjdeli haberi duyurmasının ardından sevgilisinden nerede ve nasıl evlenme teklifi aldığını da anlattı. Kendi internet sitesinden açıklama yapan ünlü yıldız, Affleck'in kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada teklifte bulunduğunu ifade etti.
"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN ROMANTİK ŞEYDİ"
"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi." diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan... Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.
"TAMAMEN HAZIRLIKSIZ YAKALANMIŞTIM"
Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöktüğünü de sözlerine ekledi. O andaki duygularını dile getiren şarkıcı, "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim, 'Tabii ki evet..." açıklamasında bulundu.
DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞLARDI
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, "The Interest" film setinde tanışmıştı ancak o dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Lopez, Judd'dan boşandıktan sonra Affleck ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, ardından nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hatta Affleck, o dönem Lopez'in albümünün en ünlü şarkısı 'Jenny from the Block'ın klibinde bile rol almıştı.
DÜĞÜNLERİNİ ERTELEYİP, AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI
Çiftin aşkları, ortaya atılan iddiaların ardından yarım kalmıştı. Jennifer Lopez'e 2.5 milyon dolarlık pembe elmas bir nişan yüzüğü takan Ben Affleck'in yüzüğü olmadan kulüplerde eğlendiği öne sürülmüştü. Ünlü aktörün film çekimi için gittiği Kanada'da bir kulüpte kadınlarla birlikte olduğu da iddia edilmişti.
İkili, haklarında çıkan bu dedikoduların ardından önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ayrılığı isteyen tarafın Ben Affleck olduğu konuşulurken, oyuncu kısa bir süre sonra Jennifer Garner ile evlenmişti. Jennifer Lopez'in de hayatına eski arkadaşı olan ünlü şarkıcı Marc Anthony girmişti.
YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ
Öte yandan Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.
"BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR"
OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.
EVLİLİK İÇİN TEK ŞARTI ÇOCUKLARI
Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Lopez ise çocukları tarafından temkinli davranmaktan yanaydı. Ünlü şarkıcı, Marc Anthony ile evliliğinden olan 13 yaşındaki ikizleri Emme ve Maximilian onayını almadan evlenmek istemiyordu. Çifte yakın kaynaklar, Lopez'in küllerinden doğan aşkı çok tutkulu yaşadığını belirterek, "Lopez, ilişkilerdeki kimyaya her zaman önem verdi. Böyle bir yıldırım aşkının kaç kez yaşanabileceğinin farkında." ifadelerini kullanmıştı.
"ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ"
Ünlü şarkıcı da daha önce verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lopez, "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz." demişti.
3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU
Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max (13) adında ikiz çocukları var.
3 ÇOCUK BABASI
2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner'ın; Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu bulunuyor.