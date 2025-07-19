İzmir'den Avrupa ve ABD'ye gidiyor! Her gün 20 kamyon toplanıyor, kilosu 4 dolardan sıraya girdiler

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Her sabah sergi alanına 20 kamyonluk domates getirdiklerini ve bunların tek tek kesilerek kurumaya bırakıldığını anlatan Saygıner, şöyle konuştu:



"Domates kuruttuktan sonra işletmemize götürülüyor. İşletmemizde tekrardan bir ön seçim yapılıp soğuk hava depolarımızda saklıyoruz. Ürünlerimiz Amerika, Brezilya, Fransa, Almanya ve gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Şu anda güncel satışımız 3,5 avro civarında. Amerika'ya 4,5 dolar civarında satıyoruz. Ülkemizde yetişen domatesler diğer ülkelerdekinden çok lezzetli. Bu kalitemizi, bu lezzetimizi koruduğumuz müddetçe biz dünya pazarlarında yer bulmaya devam edeceğiz."