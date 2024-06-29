İzmir'deki Seçil Erzan davasında tutuklama kararı: Tüm mal varlığına el konuldu!

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü.