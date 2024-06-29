İzmir'deki Seçil Erzan davasında tutuklama kararı: Tüm mal varlığına el konuldu!
İzmir'de yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 4 iş insanını 250 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, intihar girişiminde bulunan, sonrasında psikiyatri servisine yatırılan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün (48) tedavisi sürüyor. Hatice Ö.'nün paraları verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. (48) ise dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan Hatice Ö. ile S.Ç.'nin mal varlıklarına da el konuldu.
Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
• 29 Haziran 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
• 29 Haziran 2024 - 12:00 • Son Güncelleme: