İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma! Skandalı kimse kabul etmedi, işlem yapılmamış
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 13'ü tutuklu 42 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
AA/DHA/İHA
• 05 Eylül 2024 - 16:44 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 05 Eylül 2024 - 16:44 • Son Güncelleme: