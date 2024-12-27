Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİzmir'de kayak sporcusunun antrenmanı 'düşük bütçeli kış tatili' diye paylaşılmıştı! Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de kayak sporcusunun antrenmanı 'düşük bütçeli kış tatili' diye paylaşılmıştı! Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

İzmir'de kayak sporcusunun antrenmanı 'düşük bütçeli kış tatili' diye paylaşılmıştı! Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yol kenarında kayak takımlarıyla ilerleyen ve sosyal medyada, “düşük bütçeli kış tatili” olarak paylaşılan kişinin otizmli kayak sporcusu Hasan Çelik olduğu ortaya çıktı. 6 Türkiye şampiyonluğu ve sayısız madalyası bulunan Hasan, annesiyle beraber her gün saatlerce yol kenarında antrenman yaparken, gözyaşlarına boğulan anne Çiğdem Çelik, “Kredi çektim ve evladımın ihtiyaçlarını karşıladım. Hiçbir desteğimiz yok. Benim evladıma destek verilirse daha güzel yerlere gelecek. Yoruldum, pes ettim artık. Lütfen sesimizi duyun” dedi.

İHA
• 27 Aralık 2024 - 16:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Aralık 2024 - 16:09 • Son Güncelleme:
1İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

İzmir'de yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yol kenarındaki bisiklet yolunda kayak takımlarıyla giden bir kişi görüntülere yansıdı. Bu video, “düşük bütçeli kış tatili” diye paylaşıldı, çok sayıda yorum yapıldı.

2İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Bu videonun arkasından ise duygulandıran gerçek bir şampiyonluk hikayesi çıktı. Videoda, kayak takımlarıyla yol kenarında ilerleyen kişinin, otizmli kayak sporcusu Hasan Çelik olduğu ortaya çıktı.

3İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Küçük yaşlarda otizm teşhisi konulan 30 yaşındaki Hasan'ın; buz pateninde 1 şampiyonluğu, kayakta ise 5 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

4İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Spor hocası Murat Aygün'ün yönlendirmesiyle önemli bir başarı kat eden Hasan'ın en büyük destekçisi ise ailesi.Anne Çiğdem Çelik (57), evladının başarısı için her gün Hasan ile beraber yol kenarına geliyor, saatlerce birlikte antrenman yapıyor.

5İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Hasan önde, anne Çiğdem Çelik arkasında haftanın 5 günü antrenman programı hazırlanırken, sosyal medyada “düşük bütçeli kış tatili” yazılıp paylaşılan videonun hikayesi duyanları şaşırttı. Anne Çelik, hemen hemen her gün sabah çıkıp öğlene kadar çalıştıklarını söyleyerek, "Yazın gece 12'lere kadar çalışıyoruz.

6İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Haftanın iki günü de spor salonumuzda çalışıyoruz. Hasan, kendi dünyasında yaşıyordu. Murat Aygün hocamızı tanıdıktan sonra hayatı değişti ve hocamız bizi kayak sporuna yönlendirdi.

7İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Bende kendimi geliştirdim ve Hasan'a eğitim vermeye başladım. Dağ yürüyüşlerine katılıyoruz, buz patenlerine gidiyoruz” dedi.

8İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

“Çocuklarımıza sahip çıkalım” diyen anne Çiğdem Çelik, kendilerine sahip çıkılmamasından dert yakıntı, gözyaşlarına boğuldu.

9İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Anne Çelik, “Hasan; patende bir kere Türkiye şampiyonu oldu, kayakta ise 5 kez şampiyonluğu var; ama sahip çıkan yok. Sahip çıkmış olsalar, çocuğum belli bir yerlere kadar gelir.

10İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Hep hocamızın yönlendirmesi ve kendi imkanlarımla müsabakalara katıldım. Ben artık pes ettim. Yetkililere sesleniyorum; gerçekten böyle çocuklarımıza sahip çıkalım, öldürmeyelim, resmen evlere kapatılıyorlar ve öldürüyorlar. Kendi imkanlarımla buralara kadar getirdim çocuğumu ve hiçbir destek olmadı; sayısız kredi çektim gittim.

11İzmirde kayak sporcusunun antrenmanı düşük bütçeli kış tatili diye paylaşılmıştı Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Kayak mı kayak takımı aldım, paten mi paten aldım. Şimdi resmen pes ettim, ‘yeter' dedim artık. Ben çalışmıyorum. Eşim vefat etti ve emekli maaşı ile geçiniyoruz. Lütfen, benim çocuğumdan destekleriniz esirgemesinler.”