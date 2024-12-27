İzmir'de kayak sporcusunun antrenmanı 'düşük bütçeli kış tatili' diye paylaşılmıştı! Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı

Hep hocamızın yönlendirmesi ve kendi imkanlarımla müsabakalara katıldım. Ben artık pes ettim. Yetkililere sesleniyorum; gerçekten böyle çocuklarımıza sahip çıkalım, öldürmeyelim, resmen evlere kapatılıyorlar ve öldürüyorlar. Kendi imkanlarımla buralara kadar getirdim çocuğumu ve hiçbir destek olmadı; sayısız kredi çektim gittim.