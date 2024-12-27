İzmir'de kayak sporcusunun antrenmanı 'düşük bütçeli kış tatili' diye paylaşılmıştı! Olayın arkasında duygulandıran bir hikaye ortaya çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yol kenarında kayak takımlarıyla ilerleyen ve sosyal medyada, “düşük bütçeli kış tatili” olarak paylaşılan kişinin otizmli kayak sporcusu Hasan Çelik olduğu ortaya çıktı. 6 Türkiye şampiyonluğu ve sayısız madalyası bulunan Hasan, annesiyle beraber her gün saatlerce yol kenarında antrenman yaparken, gözyaşlarına boğulan anne Çiğdem Çelik, “Kredi çektim ve evladımın ihtiyaçlarını karşıladım. Hiçbir desteğimiz yok. Benim evladıma destek verilirse daha güzel yerlere gelecek. Yoruldum, pes ettim artık. Lütfen sesimizi duyun” dedi.
İHA
• 27 Aralık 2024 - 16:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Aralık 2024 - 16:09 • Son Güncelleme: