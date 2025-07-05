İzmir'de hiçbir işe yaramadı! Artık hayalet köy oldu: Hepsi öldü, 40 yıllık emek gitti

6

"Yangın ortamı tam bir kaostu. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımız telef oldu. Yangının ardından üzerimizdeki elbiselerle kaldık. 40 yıllık birikimimiz gitti. Kendi yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimiz tamamı telef oldu. 30 yıllık zeytin ağaçlarım vardı, onlar yandı. Şu an yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı, üzüntülüyüz."