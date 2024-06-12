İzmir'de denizin rengi yeşile döndü!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin rengi yeşile, Balçova ilçesinde kahverengiye büründü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Dünden itibaren sıcaklığın oldukça artmasıyla beraber, bir anda bizim İzmir Körfezi renklendi. Bu plankton patlamaları nedeniyle Karşıyaka civarı yeşile büründü. Çakalburnu Dalyanı da kahverengi bir renk aldı. Bu renk değişimin temel nedeni, kirlilik ve plankton patlamaları" dedi.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 12 Haziran 2024 - 16:24 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 12 Haziran 2024 - 16:24 • Son Güncelleme: