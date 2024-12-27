İzmir'de çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

Çocukluğundan beri hayvancılığın içinde olduğunu ifade eden İbrahim Sezen, "Bu işletmeyi 2018 yılında taşıdık. Daha önce köyün içinde bir işletmemiz vardı. Bu işletmeyi o dönemde çiftlik yaptık. Sağ olsun torunlar da bu işe el verdi. Aynı zamanda iki numaralı torunum da veteriner hekim olarak Bosna'da yetişiyor" dedi.