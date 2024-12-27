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İzmir'de çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

İzmir Tire'de hayvancılık yapan İbrahim Sezen (75), ileride çiftliği emanet edebilmek için torunu Ayşegül Sezen'i (21) veterinerliğe teşvik etti. Saraybosna Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde okuyan Ayşegül Sezen, dönem arası ve yaz tatillerinde çiftliğe gelerek dedesinden işi öğreniyor, okulda öğrendiklerini de dedesine aktarıyor.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 27 Aralık 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 27 Aralık 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
1İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Alacalı Mahallesi'nde yaşayan Sezen ailesi, nesillerdir hayvancılık mesleğini sürdürüyor. Hayvancılığı babasından öğrenen İbrahim Sezen, ileride çiftliğini emanet edebilmek için torunu Ayşegül Sezen'i veterinerliğe teşvik etti.

2İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri Bölümü'nden 2023 yılında mezun olduktan sonra Saraybosna Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni de kazanan Ayşegül Sezen, dönem arası ve yaz tatillerinde 60 dekar alana kurulu, 250 büyükbaşın bulunduğu çiftliklerine gelerek dedesine destek oluyor.

3İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

Çocukluğundan beri hayvancılığın içinde olduğunu ifade eden İbrahim Sezen, "Bu işletmeyi 2018 yılında taşıdık. Daha önce köyün içinde bir işletmemiz vardı. Bu işletmeyi o dönemde çiftlik yaptık. Sağ olsun torunlar da bu işe el verdi. Aynı zamanda iki numaralı torunum da veteriner hekim olarak Bosna'da yetişiyor" dedi.

4İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

İşletmede aileden birilerinin yer almasının iş yeri için çok önemli olduğunu belirten Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiftlikte 107 sağmal var. 15 tane kuru dönemi olan hayvan, 50 tane düvemiz ve 6 aylık tosunlarımız var. Çocukları ikna ettik, sağ olsun onlar da kırmadılar.

5İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

Aile işletmesi dededen toruna, babadan oğula, oğuldan çocuğa devam eder. Aile işletmeleri olmazsa olmaz. Bu işin devam ettireceğine eminim. Çünkü çocuklar beni şimdiye kadar kırmadılar, bu saatten sonra onlar da işin ne olduğunu öğrendiler, devam ettireceklerine inanıyorum."

6OKULDAN ÖĞRENDİKLERİMİ DEDEME ANLATIYORUM

'OKULDAN ÖĞRENDİKLERİMİ DEDEME ANLATIYORUM'

Küçük yaştan itibaren hayvanlarla haşır neşir olduğunu söyleyen Ayşegül Sezen, "Hep çiftlikteydik, ailemden ve dedemden dolayı bu işe yöneldim. Bir yandan korkularım vardı ama bir zaman sonra sevmeye başladım.

7İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

Sevmediğim bir bölümü okumaktansa en azından sevdiğim bir şeyin arkasından gideyim istedim. Çalışıp, bu mesleği seçtim. Severek bu mesleği yapıyorum. Çiftlikte dedeme yardımcı oluyorum. Dedem bana bildiklerini aktarıyor ben de ona okulda öğrendiklerimi anlatıyorum. Burada da öğrendiklerimi deneyimliyorum" ifadelerini kullandı.

8ÇİFTLİĞİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM

'ÇİFTLİĞİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM'

"Çiftliği bu günlerine dedem getirdi, sonrasını ben devralmak istiyorum" diyen Sezen, "Dedem bu vakte kadar getirmiş. Bundan sonrasını devam ettirebilirim. Mezun olup mesleğimi elime aldıktan sonra bu işi veteriner hekim olarak yapacağım.

9İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

Çiftlikteki işleri dedemle birlikte yapıyoruz. Çiftlikteki çoğu işle ilgilenmeye çalışıyorum. Çiftliğe gelen veterinerlerle tohumlama yapıyoruz. Aşı varsa aşılama yapıyoruz.

10İzmirde çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor

Bu süreçleri dedemle birlikte takip ediyoruz. Mezun olduktan ve işi devraldıktan sonra çiftliği daha fazla geliştirmek istiyorum. Yurt dışındaki çiftliklerde gördüklerimle, okuldan da öğrendiklerimle çiftliğimizi geliştirmek istiyorum" diye konuştu.