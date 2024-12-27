İzmir'de çiftliğini torununa devretmeye hazırlanan dede, şimdiden eğitim veriyor
İzmir Tire'de hayvancılık yapan İbrahim Sezen (75), ileride çiftliği emanet edebilmek için torunu Ayşegül Sezen'i (21) veterinerliğe teşvik etti. Saraybosna Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde okuyan Ayşegül Sezen, dönem arası ve yaz tatillerinde çiftliğe gelerek dedesinden işi öğreniyor, okulda öğrendiklerini de dedesine aktarıyor.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 27 Aralık 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 27 Aralık 2024 - 11:31 • Son Güncelleme: