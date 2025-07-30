İzmir'de bir vale 7 milyonluk aracı kullanılamaz hale getirdi! 'Bir saat boyunca benden gizlediler'

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Orada aracımın sadece hasar almadığını, kullanılamayacak hale geldiğini, dört hava yastığının patladığını ve yetkili servisin de bu durumu raporladığını öğrendim. Yaşanan kazadan daha da vahim olan ise bu durumun bir saat boyunca benden gizlenmesi ve bana bilgi verilmemesiydi. Olayın ardından otel yetkilileri bu durumu ‘vale otelin duvarının sağlamlığını kontrol etmiş', ‘olur böyle şeyler' gibi son derece ciddiyetsiz ifadelerle geçiştirmeye çalıştı. Vale ücreti olarak alınan 400 TL bile iade edilmedi. Kaza sonrası yaklaşık 5 saat otelde bekletildim çünkü araç kullanılamayacak hale geldiği için hareket ettirilemiyordu. Otelden ikame araç talebimize de olumsuz yanıt verildi. Yaşadığım bu mağduriyet ve otelin yaklaşımı nedeniyle tüm yasal haklarımı kullanacağım" dedi.