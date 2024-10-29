İzmir'de 5 bin yıllık el emeği: Yassıtepe'de metalin döküldüğü atölyeler gün yüzüne çıktı
İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda, saçları toplamakta ve elbiseleri iliklemede kullanılan 4 ila 5 bin yıllık bronz (tunç) iğneler ile pişmiş topraktan ağırşaklar bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Tuncun, bakırın içine arsenik malzemeyi katarak sert bir malzeme üretiyorlar. Bu da metal işçiliğini, dökümünü bildiklerini gösteriyor. Bu Yassıtepe'nin, 5 bin yıl önceden itibaren metalin döküldüğü atölyelerin de olduğu bir yer olduğunu ortaya koyuyor" dedi.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 29 Ekim 2024 - 11:48 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 29 Ekim 2024 - 11:48 • Son Güncelleme: