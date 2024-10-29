İzmir'de 5 bin yıllık el emeği: Yassıtepe'de metalin döküldüğü atölyeler gün yüzüne çıktı

Bu da metal işçiliğini, dökümünü bildiklerini gösteriyor. Bu Yassıtepe'nin, 5 bin yıl önceden itibaren metalin döküldüğü atölyelerin de olduğu bir yer olduğunu ortaya koyuyor. Bulunan iğnelerin bir kısmı 5 bin, bir kısmı 4 bin yıllık. Aynı zamanda ağırşak dediğimiz küçük nesneler de bulduk. Bunlar da kadının, günlük yaşam içinde kullanacağı iplerin yapımında kullanıyorlar. Üzerlerindeki desenlerden anlaşıldığı üzere bunları da takı gibi yapmışlar